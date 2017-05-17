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На юге Приамурья ожидаются заморозки

На юге Приамурья ожидаются заморозки
Фото: vesiskitim.ru

Ночью 20 мая местами по центральным районам Амурской области, а также 21-22 мая местами по центральным и южным районам ожидаются заморозки на поверхности почвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области со ссылкой на Амурский гидрометцентр.

Населению рекомендуют предпринять меры по защите сельскохозяйственных культур. «Наиболее практичным и часто используемым садоводами способом спасения молодых всходов от заморозков является укрытие растений. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты)», – сообщает ведомство.

В случае возникновения нештатных ситуаций рекомендуется звонить по номеру 101 – единому телефону пожарных и спасателей, который подходит для набора со всех операторов мобильной связи и стационарных телефонов.

Пресс-служба администрации Благовещенска также напоминает номер старшего оперативного дежурного ЕДДС управления по делам ГО ЧС города: 518-112.

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#погода

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