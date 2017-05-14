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сегодня, 11:16 0

В Благовещенске пройдёт веломарафон

В Благовещенске пройдёт веломарафон

Любители велоспорта смогут испытать свои силы на соревнованиях по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри марафон. Прохождение дистанции на горных велосипедах по пересечённой местности стартует 28 мая.

«Весенний марафон–2017» начнётся в 10 утра в воскресенье, 28 мая.

Соревнования проведут в трех категориях:

– «Абсолют» – для опытных спортсменов, дистанция 66 километров;

– «Лайт» – для начинающих, дистанция 44 километра;

– «Леди» – для женщин, дистанция 22 километра.

Любители допускаются к участию в соревнованиях на дистанцию 22 километра вне зачета.

«К соревнованию допускаются спортсмены с 16 лет, имеющие технически исправный горный велосипед. Наличие велошлемов – обязательно», – рассказал председатель федерации велосипедного спорта «АмурБайк» Иван Болотин. Старт дистанции состоится у автопарковки памятника Казакам-первопоселенцам.

Регистрация участников веломарафона по телефону: +7914-590-20-88

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#жизнь #спорт

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