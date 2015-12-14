В Китае появилась профессия «дегустатор смога»

Фото: tvc.ru

Центр контроля за состоянием окружающей среды в китайской провинции Хэбэй привлёк к работе новых специалистов, которых назвали дегустаторами смога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала CGTN.

В мониторинговом центре работают несколько таких дегустаторов, которые прошли специальное обучение и получили лицензию от местных властей. В их обязанности входит анализ образцов воздуха, собранных в различных районах Китая, а также определение источника и степени загрязнения атмосферы.

Ранее сообщалось, что власти КНР приняли решение о создании экологической полиции, которая должна бороться с загрязнением воздуха, а также отслеживать случаи несанкционированного поджога мусора, древесины и других биоматериалов.

В последние годы экологическая ситуация в Китае резко обострилась. Из-за высокой концентрации промышленных выбросов в атмосферу города периодически накрывает смог. Так, 4 мая уровень содержания вредных частиц в воздухе на севере Китая и в столице страны Пекине превысил норму в 20 раз.

Просмотров всего: 221

#Китай #природа

распечатать

Алексей Воскобойников