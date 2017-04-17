Полиция нашла подозреваемых в осквернении кладбища Константиновки

Полицейские задержали двух молодых людей, подозреваемых в повреждении памятников на кладбище села Константиновка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области. Задержанные – учащиеся местной школы.

Они сознались в содеянном. В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело.

В полиции уточняют, что вандалы повредили несколько десятков надгробий.

Как сообщало Амур.инфо, инцидент произошел 16 или 17 мая. Часть памятников на кладбище вандалы сломали, часть – изрисовали краской. Ранее похожие случаи произошли на кладбищах Свободного и села Березовка Ивановского района.

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#происшествия

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Александр Авдеев