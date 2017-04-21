«Азимут–2017», «Ночь музеев» и кольцевые гонки: выходные в Благовещенске

Фото: www.lipetsk.ru

В эти выходные в Благовещенске пройдет много спортивных мероприятий: соревнования по тяжелой атлетике, самбо, пляжному волейболу, боксу, хоккею, русскому бильярду. Также состоятся кольцевые гонки Time attack и День здоровья «Азимут–2017». Кроме того, горожан ждет «Ночь музеев» и два спектакля от Московского независимого театра. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в эти выходные дни.

Суббота, 20 мая

Дом ремесел приглашает на три мастер-класса. В 10:00 начнется мастер-класс по керамике и мастер-класс по народной кукле. В 11:00 – мастер-класс в технике бисероплетение.

В театре кукол покажут спектакль «По щучьему велению». Начало в 11:00. А в театре драмы можно посмотреть комедию «Рыцарские страсти». Начало в 18:00.

В 10:00 и в 11:30 на крытом катке стадиона «Спартак» пройдут финальные игры в рамках турнира по хоккею, посвященного памяти Егорова и Иртуганова среди мужчин. Парад награждения участников турнира пройдет в 13:00.

В 10:00 начнется турнир Благовещенска по русскому бильярду среди ветеранов, посвященный «Дню Победы». Место проведения – бильярдный клуб «Абриколь».

В спортивном зале ДальГАУ пройдет первенство Благовещенска по тяжелой атлетике среди молодежи. В мероприятии примут участие более 30 спортсменов из Благовещенска, Райчихинска и Свободного. Начало соревнований в 11:00. Парад открытия – в 13:00.

На картодроме «Юбилейный» на 7-м километре Новотроицкого шоссе пройдет первый этап чемпионата города Благовещенска Time attack по любительской серии кольцевых гонок. В нем примут участие сильнейшие команды из Хабаровского края, Благовещенска, Свободного и Тамбовского района – всего около 50 спортсменов. Торжественное открытие соревнований – в 11:00.

На территории спорткомплекса «Юность» пройдет городское спортивно-массовое мероприятие День здоровья «Азимут–2017». Участникам предстоит посостязаться в ориентировании на местности, ограниченной территорией спорткомплекса и Первомайского парка. С 09:00 до 11:30 пройдет регистрация участников; с 11:45 до 12:00 – тожественное открытие мероприятия; с 12:00 до 13:30 – забеги по группам; с 13:30 до 14:00 – церемония закрытия и награждения победителей.

В парке Дружбы пройдёт благотворительный забег юристов Amur Legal Run–2017. Деньги от участия предназначены на помощь тяжелобольным детям Приамурья и в фонд «Подари жизнь». С 09:00 до 10:30 состоится открытие работы стартово-финишного городка, начало присвоения номеров участникам на дистанции 1,3 и 2,6 километра. Старт на дистанцию 2,6 километра начнется в 11:05, на дистанцию 1,3 – в 11:40.

С 12:00 до 14:00 в актовом зале Амурского филиала Морского государственного университета имени адмирала Невельского пройдет открытый форум робототехники Amur-Bot 2017. Заявлено около 40 участников форума. Будут представлены творческие проекты различные по сложности, направленности и техническому исполнению. Награждение участников будет проводиться по десяти номинациям.

В ОКЦ в 14:00 покажут спектакль-сказку для всей семьи «Золушка», а в 19:00 начнется спектакль в двух действиях «Анна Каренина». Обе постановки привез в Благовещенск Московский независимый театр.

На спортивной площадке Городского парка культуры и отдыха пройдут соревнования по пляжному волейболу. Участие в соревнованиях может принять любой желающий. Начало соревнований в 17:00.

В краеведческом музее проведут всероссийскую акцию «Ночь музеев». Она пройдет с 19:00 до 23:00. В 10:00 состоится торжественное открытие в фойе музея, затем начнутся познавательно-игровые программы в разных залах. Также будут работать арт-площадки. Акция завершится светодиодным шоу и фаер-шоу – с 22:30 до 23:00.

Воскресенье, 21 мая

В Доме ремесел в 11:00 проведут мастер-класс в технике бисероплетение (12+) – мастер Перцова, в 14:00 – мастер-класс по керамике. Также впервые состоится мастер-класс по работе с фоамираном (турецкая замша). Начало в 11:00.

Театр кукол покажет в 11:00 спектакль «Бука». А в театре драмы можно посмотреть спектакль «Слишком женатый таксист». Начало в 18:00.

В Амурской областной детской библиотеке в 14:00 проведут мастер-класс по лоскутной кукле.

В 15:00 в ОКЦ покажут концерт шоу-балета «Александрия» под названием «Ребята с нашего двора».

В ГДК состоится концерт Владимира Калашникова. Выступления лауреата Дальневосточного конкурса исполнителей на народных инструмента начнется в 17:00.

Суббота и воскресенье, 20 и 21 мая

Оба дня в городе будет проходить турнир по боксу Георгия Победоносца. Место проведения – спорткомплекс «Юность». В мероприятии примут участие более 100 человек из Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной области, Забайкальского края, а также спортсмены из Благовещенска и других городов Амурской области.

Также в выходные в Благовещенске пройдёт Всероссийский турнир по самбо среди мужчин «Дружба». Участники турнира – спортсмены старше 18 лет из Амурской области, Хабаровского и Приморского краёв, Якутии, Бурятии, Камчатки, Сахалина, Еврейской автономной области. Победители в весовых категориях поборются за право на присвоение звания мастера спорта. Соревнования начнутся 20 мая в 10:00 в спортивном комплексе Амурского госуниверситета. Поединки самбистов продолжатся 21 мая с 11:00.

В кинотеатрах города в эти выходные можно посмотреть: «Мульт в кино. Выпуск № 53», «Чужой: завет», «Меч короля Артура», «Трио в перьях», «Доспехи Бога: В поисках сокровищ», «Стражи галактики–2», «Прочь», «Большой», «Охотник с Уолл-стрит». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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#жизнь #отдых

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Екатерина PL