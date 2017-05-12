Российские хоккеисты уверенно обыграли чехов и встретятся в полуфинале с канадцами

Фото: ТАСС

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в рамках 1/4 финала чемпионата мира с «сухим» счётом 3:0. Победа над чехами вывела подопечных Олега Знарка в полуфинал турнира, где россияне встретятся со сборной Канады. Об этом сообщает «Р-Спорт».

В составе победителей шайбами отметились Дмитрий Орлов, Никита Кучеров и Артемий Панарин. Вратарь Андрей Василевский отразил в матче 27 бросков, не пропустив в итоге ни одной шайбы.

В то же время сборная Канады обыграла команду Германии с «аккуратным» счётом 2:1 и теперь сразится с россиянами в полуфинале, который пройдёт в немецком Кёльне в субботу, 20 мая. Во втором матче полуфинала сыграют сборные Финляндии и Швеции.

Сборные России и Канады провели между собой 21 игру в рамках чемпионатов мира, Олимпийских игр и Кубков мира, в которых сборная России одержала девять побед, Канады – 12. В рамках чемпионатов мира соперники сыграли 16 встреч, одержав по 8 побед. В предыдущий раз на чемпионатах мира команды играли в финале турнира 2015 года в Праге, когда канадцы одержали победу со счетом 6:1.

Матч за третье место и финал ЧМ-2017 пройдут 21 мая также в Кёльне.

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Алексей Воскобойников