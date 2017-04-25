Он не даром жизнь прожил: друзья об Александре Тихомирове

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19 мая Благовещенск прощается с известным амурчанином, народным художником России Александром Тихомировым. Прощание проходит в Благовещенском кафедральном соборе. Накануне друзья поделились воспоминаниями об Александре Евгеньевиче с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» Михаилом Митрофановым.

Евгений Зверев, вице-президент Творческого союза художников России по Дальневосточному округу РФ: «Неожиданно все... До сих пор сознание не может это принять... Мы планы на будущее обсуждали.... Он мне на днях звонил с тем, что мы соберемся в понедельник и решим все вопросы. В этом году планируется выставка "Дунай – Янцзы – Волга". В Москве ее организует Творческий союз художников, а дальневосточная часть и выставка в Китае как раз лежала на Саше. У нас были и другие проекты в Китае. Сашины работы все равно будут в выставках участвовать. Художник ведь живет, пока живут его картины. А картины живут иногда вечно. То, что произошло, в голове не укладывается.

Человеческий организм иногда начинает барахлить и выдавать не то, что требуется. Александр просто никогда не показывал это на людях, не жаловался и презирал тех, кто начинает жаловаться. Это действительно борец. Борец, который всегда открыто шел к своей цели. А если немного и приболел, это всегда на второй план уходило.



Художник – это не профессия, это стиль жизни такой, состояние души. Время у нас не делится на рабочее и нерабочее. У нас с ним сложилась такая хорошая традиция: когда я шел утром в мастерскую, то заходил к нему. Мы пили чай и говорили об искусстве».

Надежда Переверзева, фотограф: «Мы с Сашей ходили в водные походы. И я знаю его с этой стороны. Саша был товарищ великолепный, художник великолепный и талантливый. И как человек он был очень обаятельный. Когда ходили в походы, уставали, конечно. А он вечером садился под дерево, брал гитару и пел частушки, которые тут же сочинял о нас и про день, который прошел. И у всех настроение поднималось, мы начинали шевелиться. Он хорошо пел и Высоцкого песни пел, и у него свои были песни. Он был талантлив во всем. Всегда мог поддержать, никогда не падал духом сам и другим не давал.

Сначала он занимался мозаикой, монументалистом был. Он окончил "Строгановку" по курсу "Монументальное искусство". И, когда сюда приехал, они здесь делали большие работы на комплексе "Амурской правды", Дом быта, ДК Профсоюзов. Потом он начал заниматься пейзажами. Приходил к нам домой – а я всегда цветы выращивала, – и букеты писал. Потом дарил нам. У нас есть несколько его работ с нашими цветами.

Я не могу понять, как это произошло...»

Геннадий Переверзев, заслуженный тренер России по боксу: «Я его Саней называл, так как он мне в сыновья годился. Это был человек не только творческий, но живой, энергичный и всесторонне развитый человек. Он занимался спортом, ходил ко мне на бокс и просил поставить ему сильный удар. Мы с ним зимой купались и обливались холодной водой, кроссы бегали. Называли себя "ивановцами" – последователями Иванова. Он начинал с того, что природу писал. Потом он свое амплуа поменял.

Любой человек, когда уходит из жизни, – это неожиданность. Но, когда позвонили – Сани нет, – а мы его видели неделю назад... Мы общались и смеялись... И ничего не предвещало, что его через неделю не станет. Для нас это был шок: как это так! Он же такой энергичный, такой живой, такой жизнерадостный, так жизнь любил, людей любил... И вдруг его нет».

Юрий Цепляев, член Творческого союза художников: «Я бывший сотрудник органов внутренних дел. Тихомиров заметил, что я достоин иметь мастерскую, и выделил мне. Поэтому для меня он, я не знаю, – как отец, хотя он намного младше меня. Но благодаря тому, что он проявлял заботу, он столько собрал людей! У нас очень демократичная организация – не только художники, но и ювелиры, фотографы, прикладники. И Тихомиров, если увидел что-то ценное, он развивал это качество – так у нас было. Он и наставник, и учитель, и руководитель, и организатор, и все что угодно. И мы можем общаться на любом уровне на все темы. Он организовывает это все в городе, области, в стране и даже за рубежом. Это есть… было, вернее... Но я надеюсь, что останется не только память, но и продолжать будем эти традиции. Человек хорошее дело начал, как его бросать? Мы бросать не собираемся, лишь бы нам не помешали».

Владимир Грызлов, руководитель Дальневосточного высшего общевойскового командного училища: «Прежде всего хотелось бы выразить глубокое соболезнование семье Александра Евгеньевича, его, близким, друзьям в связи с его безвременным уходом. Это был самодеятельный художник, основатель нового направления в живописи – оконописи. И это являлось практически визитной карточкой Амурской области. Эти работы имеются и за рубежом в частных коллекциях, и у наших руководителей, в том числе и государства. Как человек он, конечно, замечательный был. Он умел поддерживать дружеские отношения практически со всеми. Оказывал помощь другим художникам. Вел активную общественную жизнь. Открывая выставки в Амурском краеведческом музее или в других городах, он всегда не только свои работы представлял, но и вместе с ним участвовали другие художники в этих выставках.

Мы дружили с Александром Евгеньевичем. Где-то с 2004 года были знакомы. За это время я у него чему-то научился, мы поддерживали друг друга. Я в свое время увлекся фотографией, и он мне помогал организовывать выставки в краеведческом музее. Фактически он меня и подвиг на проведение этих выставок. Для меня его такой безвременный уход – это тяжелая потеря. Мы Александра Евгеньевича будем всегда помнить».

Елена Демченко, заведующая кафедрой изобразительного искусства БГПУ: «Александр Тихомиров для меня и, может быть, для многих был прежде всего человек, который всегда мог откликнуться на просьбу. Как художник он оставил после себя замечательный след. Это тот человек, который не отказывал никому ни в какой просьбе, если только мог ее выполнить. Я знакома с ним очень давно. Вот сколько помню себя, столько и Сашу. А в последние годы мы с ним сотрудничали как работодатель и преподаватель. Александр Евгеньевич был профессором кафедры изобразительного искусства педуниверситета. Преподавал предмет, который мы специально для него сочинили – техники и технологии современной живописи. Он проводил занятия в своей мастерской, показывал свои технологии в области оконописи и приглашал наших студентов в мастерские, которые по соседству находятся рядом с его мастерской.

Это были не просто занятия, как вспоминают дети. Это были такие занятия-посиделки. У нас группы небольшие. Дети, 10-12 человек, приходили, дружно садились за стол. Ставились конфетки, бараночки, самовар, который у него стоит в мастерской. И он показывал свое мастерство. Вы представляете: запросто встретиться с художником, который мог показать мастер-класс, а еще и с художником, который известен во всем мире!

Саша был тот человек, который быстро реагировал на все, который мог с высокого пьедестала оценить, похвалить, научить. И постоянная патологическая нехватка времени, конечно, присутствовала в его жизни: то он в Москве, то во Франции, то в Белогорске, то в деревеньке… Но если уж обращались к нему, никогда не отказывал».

Владимир Демченко, профессор кафедры изобразительного искусства БГПУ: «Саша приехал на Дальний Восток несколько десятилетий назад. Он оставил Москву – столичный вуз окончил, оброс там связями – и со всем этим распрощался ради Дальнего Востока. Переехал в Благовещенск решительно, раз и навсегда, как вчера стало известно нам всем. Он был целеустремленным, неординарным человеком – это однозначно.

Я вспомнил сейчас, как лет 15 назад, когда у него получилось с оконописью, он в одном из интервью сказал, что достиг своей цели и не даром жизнь прожил. Вот сейчас я это вспомнил. Жалко, конечно, жалко по-человечески, жалко как художника... Но тут надо не жалеть, не рыдать и не стенать. Надо не жалеть о смерти, а радоваться, что человек так жил».

Видео, посвященное Александру Тихомирову, выложил на свой канал Youtube фотохудожник, режиссер Олег Семенец: «Я зашел к Сашке в мастерскую и сказал, что завтра приду снимать про него кино. Картину, которую он нарисовал во время съемок, он передал мне в нашу следующую встречу. Я сказал, что фильм на монтажном столе и скоро посмотрим, как получилось... Мы никогда не встречались на бегу, всегда было о чем поговорить, и не всегда наши точки зрения совпадали...»

...На входе в мастерскую Александра Тихомирова после известия о его смерти появились цветы.

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Нино Кохреидзе