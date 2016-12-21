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19мая
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сегодня, 10:45 1

На Благовещенской ТЭЦ начали ремонтировать один из турбоагрегатов

На Благовещенской ТЭЦ начали ремонтировать один из турбоагрегатов
Фото: rushydro.ru

Энергетики Благовещенской ТЭЦ приступили к плановому ремонту одного из четырех турбоагрегатов станции. Работы продлятся до конца июня 2017 года.

За это время будет выполнен большой объем плановых и сверхтиповых работ по повышению надежности работы турбоагрегата, мощность которого составляет 60 МВт. Энергетики проведут антикоррозийную защиту внутренних поверхностей конденсатора, ремонт систем автоматического регулирования и парораспределения.

На сегодняшний день уже завершены частичный разбор и диагностика турбины для обнаружения дефектов узлов оборудования.

«Турбоагрегат № 1 Благовещенской ТЭЦ был введен в эксплуатацию в 1982 году. Ежегодно энергетики проводят текущие ремонты всего основного оборудования. В капитальном ремонте турбоагрегат № 1 был в 2014 году. В этом году в соответствие с наработкой часов на турбоагрегате проводят средний ремонт. Он позволит восстановить ресурс оборудования, тем самым обеспечить надежную работу станции», – говорит главный инженер Благовещенской ТЭЦ Сергей Стаховский.

Сегодня на ремонте турбоагрегата задействовано более 20 специалистов от подрядной организации и 10 работников собственного ремонтного персонала станции. Все работы выполняются согласно графику, сообщает пресс-служба «Амурской генерации».

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#технологии #энергетика

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • vertex

    vertex
    4 минуты назад

    А кто подрядная организация, чьи 20 работников будут задействованы на ремонте?

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