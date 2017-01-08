Пострадавший от подтопления благовещенский фонд «Горячие сердца» просит о помощи

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Волонтеры благовещенского фонда помощи животным «Горячие сердца» объявили сбор средств. Как сообщало Амур.инфо, территорию, где живут собаки, подтопило 18 мая. От воды пострадали и вольеры.

О помощи горожане попросили в социальных сетях. Она нужна как в денежном, так и в натуральном виде. На территории необходимо сделать отсыпку, возвести преграду за воротами, чтобы не пустить воду в следующий раз. Требуются и услуги грузовых автомобилей. Также нужны люди, чтобы помочь провести субботник и высушить собачьи будки.

«У воды, которая шла, был какой-то отвратительный запах. Мы все переживаем, что принесло какую-то заразу. Очень хочется побыстрее это все отсыпать. Земля чавкает, как болото, потому что потоп был очень сильный», – сказала ИА «Амур.инфо» директор фонда «Горячие сердца» Алла Великжанина.

Реквизиты для оказания материальной помощи:

«Голодный телефон» (для перевода пожертвований): 8-914-567-73-37

ЯК 41001997057075

Карта «Сбербанка»: 5469 0300 1022 5654

Мобильный банк: 8924-841-13-99, получатель Алла Николаевна Великжанина

Qiwi-кошелек: 79145585450

WEB-money-кошелек: R189894643497

PayPal: goryachiecerdca@gmail.com

Назначение платежа – помощь после потопа.

Телефоны для связи: 8-924-841-13-99, 8-962-285-85-62.

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#животные #происшествия

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Александр Авдеев