Пострадавший от подтопления благовещенский фонд «Горячие сердца» просит о помощи
Волонтеры благовещенского фонда помощи животным «Горячие сердца» объявили сбор средств. Как сообщало Амур.инфо, территорию, где живут собаки, подтопило 18 мая. От воды пострадали и вольеры.
О помощи горожане попросили в социальных сетях. Она нужна как в денежном, так и в натуральном виде. На территории необходимо сделать отсыпку, возвести преграду за воротами, чтобы не пустить воду в следующий раз. Требуются и услуги грузовых автомобилей. Также нужны люди, чтобы помочь провести субботник и высушить собачьи будки.
«У воды, которая шла, был какой-то отвратительный запах. Мы все переживаем, что принесло какую-то заразу. Очень хочется побыстрее это все отсыпать. Земля чавкает, как болото, потому что потоп был очень сильный», – сказала ИА «Амур.инфо» директор фонда «Горячие сердца» Алла Великжанина.
Реквизиты для оказания материальной помощи:
«Голодный телефон» (для перевода пожертвований): 8-914-567-73-37
ЯК 41001997057075
Карта «Сбербанка»: 5469 0300 1022 5654
Мобильный банк: 8924-841-13-99, получатель Алла Николаевна Великжанина
Qiwi-кошелек: 79145585450
WEB-money-кошелек: R189894643497
PayPal: goryachiecerdca@gmail.com
Назначение платежа – помощь после потопа.
Телефоны для связи: 8-924-841-13-99, 8-962-285-85-62.
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