«Дикий ангел» Наталия Орейро отмечает юбилей

Фото: Glamurchik

40 лет сегодня исполняется известной латиноамериканской актрисе и певице Наталии Орейро. Актёрскому мастерству она начала учиться, когда ей исполнилось 8 лет, а уже в 12 лет она снималась в рекламных роликах. В возрасте 16 лет Наталия поехала в Аргентину, движимая мечтой сниматься в сериалах.

Сначала её приглашали на незначительные роли, но когда на экраны вышел сериал «Богатые и знаменитые», на Наталию Орейро свалилась известность. В 1998 году Наталия пробует себя в качестве певицы и выпускает сольный диск Natalia Oreiro, который продавался не только в Аргентине, но и в других странах. Этот диск разошёлся тиражом около 750 тысяч экземпляров. В России Наталия Орейро стала невероятно популярной после того, как в стране был показан сериал «Дикий ангел», в котором она сыграла главную роль Милагрос/Чолито.

* * *

95 лет назад в СССР была создана пионерская организация. После Октябрьской революции 1917 года во многих городах Советского Союза стали возникать детские организации, группы и объединения. Компартия поручила комсомолу создать единую детскую коммунистическую организацию.

19 мая 1922 года Вторая Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских отрядов. И в октябре того же года 5-й Всероссийский съезд РКСМ постановил объединить все пионерские отряды, организованные в разных городах СССР, в детскую коммунистическую организацию «Юные пионеры имени Спартака».

В 1924 году ей было присвоено имя В.И.Ленина. День же создания Всесоюзной пионерской организации, 19 мая, официально отмечался в СССР как праздник пионерского движения – День пионерии.

* * *

19 мая отмечается Европейский День соседей. Основателем этого праздника-мероприятия является француз Атаназ Перифан, который в 1990 году с друзьями создал ассоциацию Paris d'Amis в 17-м округе Парижа, с целью укрепления социальных связей и мобилизации людей для борьбы с изоляцией. Участники ассоциации собирали вещи и средства для соседей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помогали людям в поиске работы и так далее.

Перифан выразил идею создания этого праздника следующими словами: «Давайте сделаем это фантастическое событие поводом отпраздновать вместе дух единения и сплоченности, которые так дороги всем нам!». Его оптимистичные слова только подтверждают, что в последние десятилетия в Европе стали заметными тенденции к разобщенности, уходу в себя и одиночеству, а также ослаблению социальных связей. А первый праздник – День соседей – ассоциация провела в 1999 году для жителей своего 17-го округа, в нем приняли участие более 10 тысяч жителей из 800 домов, и с тех пор решено было проводить его ежегодно. Уже на следующий год празднование Дня соседей приобрело национальный масштаб, а с 2003 года – европейский.

* * *

305 лет назад по велению императора Петра I российская столица была перенесена из древней Москвы в Петербург, которому в то время было всего девять лет. Санкт-Петербург являлся столицей Российской Империи с 1712 по 1918 год (за вычетом времени правления Петра II, когда статус столицы ненадолго вернулся к Москве) и резиденцией российских императоров.

Ещё тогда, в XVIII веке, начали говорить о том, что Петербург – настоящий «европеец» в России. При его застройке широко использовался западный опыт планировки и строительства. Творения Трезини, Растрелли, Кваренги, де Томона во многом определили исторический облик города. Ни один из великих городов Европы не был построен так быстро – Петербург возник на глазах одного поколения и строго по плану.

* * *

85 лет назад родилась советская актриса Майя Булгакова. Первой ей серьёзной работой в кино стал фильм Ларисы Шепитько «Крылья». Майя сыграла в нём лётчицу Надежду Петрухину, которая стала после войны директором училища. Этот фильм открыл юной актрисе дорогу к самым лучшим ее ролям в фильмах «Егор Булычёв и другие», «Чужие письма», «Приключения Электроника», «Цыган», «Прощание славянки» и других. Всего Булгакова снялась в более чем ста фильмах. Помимо работы в кино, актриса много работала и в театре – она играла на сцене Театра-студии киноактёра. В 1994 году Майя Булгакова вместе с коллегой Любовью Соколовой попала в автокатастрофу. Соколова выжила, а Булгакова скончалась в больнице через несколько дней, 7 октября 1994 года в Москве.

Просмотров всего: 276

#история #кино #культура #праздники

распечатать

Алексей Воскобойников