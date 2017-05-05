В Благовещенске 19 мая ограничено движение по улице Ленина и на двух перекрестках

В областном центре из-за дорожных работ 19 мая с 08:00 до 21:00 будет ограничено движение на нескольких улицах. Так, будет перекрыта половина проезжей части на перекрестках Комсомольская – Амурская и Шимановского – Амурская, а также на улице Ленина между Шевченко и переулком Святителя Иннокентия.

Кроме того, в связи с аварийно-восстановительными работами на тепловой магистрали 21 мая будет наполовину перекрыта улица Горького между Трудовой и Шимановского (нечетная сторона).

Также в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на участке улицы Амурской между Мухина и Артиллерийской с 19 мая по 29 июня будет проводиться реконструкция магистрали с полным перекрытием этого участка.

С 23 мая по 6 июня перекроют участок проезжей части по улице Загородной между Зейской и Амурской для восстановления объектов благоустройства в связи реконструкцией коллектора, сообщает мэрия города.

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#ЖКХ #транспорт

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Екатерина PL