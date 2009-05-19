Парад пионеров: история Приамурья

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19 мая 1972 года лучшие пионеры страны присутствовали на торжественном сборе в Кремлёвском Дворце съездов. Среди них была и делегация амурских школьников. В Благовещенске в этот день на площади Ленина состоялся торжественный парад пионеров. Во всех уголках страны в этот день звучало: «Будь готов!» – «Всегда готов!».

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1899 год. В городе было основано товарищество «Братья Н. и М. Саяпины» с основным капиталом в 10 тысяч рублей.

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19 мая 1905 года в Благовещенске был опубликован подписной лист в пользу семей рабочих, пострадавших во время расстрела 9 января в Петербурге. 57 рабочих механических мастерских и «Общества пароходства и торговли» подписались на 43 рубля 35 копеек.

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19 мая 1918 года в Зее издан первый номер «Известий Зейского Совета рабочих и крестьянских депутатов». Своё имя газета меняла два раза: в 1920-м называлась «Таёжная правда» (орган Зейского агитационно-издательского комитета), в 1930-м – «Коммунистический труд» (орган Зейского райкома КПСС и районного Совета народных депутатов трудящихся).

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В этот день в 1938 года Краснознамённый ансамбль красноармейской песни и пляски СССР под руководством народного артиста СССР профессора Александра Александрова дал первый концерт в городском саду Благовещенска.

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19 мая 1982 года указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи в организации учебно-воспитательной работы и подготовке высококвалифицированных специалистов для горной промышленности Благовещенский политехнический техникум Министерства цветной металлургии СССР был награждён орденом «Знак почёта».

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2009 год. Благовещенцам предоставили шанс поучаствовать в восстановлении здания Свято-Никольской церкви. Над воссозданием первого дома Благовещенска трудились семь человек. Представители епархии и автор проекта, по их словам, всегда рады добровольцам.

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Главный амурский судебный пристав ушёл в отставку. Валерий Колесниченко проработал в этой должности почти 10 лет. Срок его контракта истёк 19 мая 2011 года, министр юстиции России не продлил его 63-летнему приставу.

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В этот день в 2013 году выбирали мэра Тынды. Лидировал исполняющий обязанности главы администрации Тынды, кандидат от партии «Единая Россия» Евгений Черенков.

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#жизнь #история

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Анастасия Болотина