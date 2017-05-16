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19мая
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Почти без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 19 мая

Почти без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 19 мая
Фото: instagram

В Амурской области 19 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, только по северу возможен дождь, а по крайним северным районам – мокрый снег. Температура по южным и центральным районам составит 16…21 градус тепла, по северу – плюс 12…17 градусов, местами в осадках – около плюс 5.

Северо-западный ветер разгонится до 9-14 метров в секунду, местами усиливаясь до 19-24 метров в секунду. На севере области ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с порывами до 14-19 метров в секунду.

В Благовещенске рано утром термометры показывали плюс 10 градусов, западный ветер дул со скоростью 1-7 метров в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, осадков не ожидается. Северо-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду с порывами 15-20 метров в секунду. Температура составит 18…20 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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