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19мая
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Тысяча амурских призывников отправится в армию после весеннего призыва

Тысяча амурских призывников отправится в армию после весеннего призыва

Больше одной тысячи призывников из Амурской области отправятся служить в армию по итогам весеннего призыва этого года. Такие цифры озвучили в областном военкомате. Первые новобранцы поехали в войска Восточного военного округа – от Улан-Удэ до Камчатки. В рядах срочников – выпускники ссузов, а также те, кто не смог доучиться в университете или получил отсрочку в прошлом году.

«Нормальная тема. Лучше год отслужить, чем год отсидеть (смеется). Куда хочу, уже не возьмут – ВДВ. А куда возьмут, еще не знаю», – говорит призывник из Ивановского района Владислав Тимчик.

«Я сам хотел в армию. Академический отпуск взял в техникуме. Большие надежды, конечно. Может быть, останусь по контракту», – отмечает призывник из Благовещенска Артем Яроменко.

Представители войсковых частей специально прибывают на сборный пункт за несколько дней до отправления в войска, изучают личные дела новобранцев и решают, кого куда распределить. Амурские призывники отправятся в военные части разных видов войск от Улан-Удэ до Камчатки. Несколько человек будут служить в Петергофе и Омске. Других ребят провожают в Хабаровский и Приморский края. Перед отправлением парни меняют гражданскую одежду на военную форму – пока обычную. Парадную они получат в своих частях.

Этот призыв более здоровый, чем предыдущий, отмечают в военкомате. С каждым разом годных к военной службе амурчан становится больше.

«Характерная особенность этого призыва – то, что вступили в силу изменения в законе о воинской обязанности. Теперь с апреля граждане, имеющие профессиональное среднее образование, имеют право поступить взамен военной службы по призыву на два года военной службы по контракту. На данный момент у нас 12 таких ребят приступили к оформлению документов», – сказал начальник отдела подготовки призыва граждан на военную службу военкомата Амурской области Евгений Киселев.

Выпускники школ в этом году в армию не пойдут. Им дают отсрочку до 1 октября, чтобы ребята смогли поступить в учебные заведения. А выпускники вузов в этом году отправятся в армию в конце июня, когда получат дипломы.

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