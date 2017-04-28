Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:53 0

Амурский рэп-исполнитель получил Гран-при международного фестиваля

Амурский рэп-исполнитель получил Гран-при международного фестиваля
Фото: madboy-audio.ru

Молодой рэп-исполнитель из города Зея Глеб Самохвалов стал обладателем одного из двух Гран-при II международного фестиваля «Дальневосточные открытия». Мероприятие проходило во Владивостоке с 7 по 10 мая.

Глеб представил на конкурс рэп собственного сочинения. Он был одним из немногих взрослых участников фестиваля и выступал в возрастной категории старше 19 лет, сообщает творческое объединение «Я могу!».

В конкурсе приняли участие около 200 конкурсантов из 18 городов страны. Всего в фестивале представили номера в шести творческих номинациях: хореография, вокал, театральное творчество, инструментальное творчество, изобразительное искусство. В номинации «вокал» выступило около 30 коллективов и солистов. Все они исполняли номера в жанре эстрадного и народного вокала. Судьями выступили известные деятели культуры и преподаватели.

Фестиваль «Дальневосточные открытия» проводится во второй раз. Первый фестиваль прошел во Владивостоке в ноябре, собрав 150 участников. Следующий состоится через год – в мае 2018-го.

Просмотров всего: 255

#Зея #концерты #культура #музыка

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

«Дикий ангел» Наталия Орейро отмечает юбилей
Культура

На международной ярмарке в Хэйхэ покажут павлопосадские платки, шоколад и лекарственную косметику
Культура 1

Оркестр Amur Jazz Band выступит в Хэйхэ
Происшествия

В Зее монтажник упал с 8-метровой высоты