Амурский рэп-исполнитель получил Гран-при международного фестиваля

Фото: madboy-audio.ru

Молодой рэп-исполнитель из города Зея Глеб Самохвалов стал обладателем одного из двух Гран-при II международного фестиваля «Дальневосточные открытия». Мероприятие проходило во Владивостоке с 7 по 10 мая.

Глеб представил на конкурс рэп собственного сочинения. Он был одним из немногих взрослых участников фестиваля и выступал в возрастной категории старше 19 лет, сообщает творческое объединение «Я могу!».

В конкурсе приняли участие около 200 конкурсантов из 18 городов страны. Всего в фестивале представили номера в шести творческих номинациях: хореография, вокал, театральное творчество, инструментальное творчество, изобразительное искусство. В номинации «вокал» выступило около 30 коллективов и солистов. Все они исполняли номера в жанре эстрадного и народного вокала. Судьями выступили известные деятели культуры и преподаватели.

Фестиваль «Дальневосточные открытия» проводится во второй раз. Первый фестиваль прошел во Владивостоке в ноябре, собрав 150 участников. Следующий состоится через год – в мае 2018-го.

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#Зея #концерты #культура #музыка

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Александр Авдеев