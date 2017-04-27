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сегодня, 08:40 7

Ипотеку на новостройки в 7 % пообещали дальневосточникам

Ипотеку на новостройки в 7 % пообещали дальневосточникам
Фото: siapress.ru

До конца 2017 года на Дальнем Востоке появится ипотека под 7 % годовых. Такое обещание дал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает РИА «Недвижимость».

Льготная ипотека поможет привлечь новых жителей в малонаселенные регионы азиатской части России, уверен министр. И уточнил, что жилищный кредит по сниженной ставке можно будет оформить только на новостройки. Если программа будет запущена, то ставка 7 % начнет действовать во всех дальневосточных регионах, в том числе и в Амурской области.

Сегодня ключевая ставка российского Центробанка составляет 9,25 %. В коммерческих банках ипотечные ставки, как правило, выше.

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#Амурская осень #Дальний Восток #жизнь #финансы #экономика

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Комментарии
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  • ROP_35

    ROP_35
    1 час назад

    Надо делать в 1-2% и может сами дальневосточники будут брать.

  • tt12blg

    tt12blg
    23 минуты назад

    Врет, опять врет. Не появится! С какой стати ей появится, какой банк будет работать в убыток в 2,5%, а из тощего бюджета нечем разницу возмещать.

  • Maikl

    Maikl
    21 минута назад

    Вчера не lenta.ru читал статью, что у государства закончились деньги на реструктуризацию ипотечных кредитов.. а здесь прям они еще больше собрались субсидировать.. от куда деньги спрашивается?)

  • Хмык

    Хмык
    12 минут назад

    Гыг. Чтобы ипотека была дешевле банковского вклада? Смишно.

    Уже не знают чтобы соврать, чего бы наобещать

  • Сыроежка

    Сыроежка
    3 минуты назад

    а что? все реально - только на новостройки- то есть только от застройщика. Все просто: застройщик поднимает цену на новостройку, банк выдает кредит под 7%, а застройщик компенсирует часть затрат банку. Получается (если без роста цен на жилье), тот же кредит под 12%. Для покупателя в итоге все без изменений, только номинально-психологически у него ипотека 7%

  • Сыроежка

    Сыроежка
    1 минута назад

    Совсем, наверно, рынок стоит, уже не знают как продать свое ж(и)(у)лье

  • Хмык

    Хмык
    22 секунды назад

    Сыроежка

    а что? все реально - только на новостройки- то есть только от застройщика. Все просто: застройщик поднимает цену на новостройку, банк выдает кредит под 7%,



    А ипотечник кладет эти деньги под 10%в этот же банк. Всё красиво.



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