Ипотеку на новостройки в 7 % пообещали дальневосточникам

Фото: siapress.ru

До конца 2017 года на Дальнем Востоке появится ипотека под 7 % годовых. Такое обещание дал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает РИА «Недвижимость».

Льготная ипотека поможет привлечь новых жителей в малонаселенные регионы азиатской части России, уверен министр. И уточнил, что жилищный кредит по сниженной ставке можно будет оформить только на новостройки. Если программа будет запущена, то ставка 7 % начнет действовать во всех дальневосточных регионах, в том числе и в Амурской области.

Сегодня ключевая ставка российского Центробанка составляет 9,25 %. В коммерческих банках ипотечные ставки, как правило, выше.

Просмотров всего: 906

#Амурская осень #Дальний Восток #жизнь #финансы #экономика

распечатать

Нино Кохреидзе