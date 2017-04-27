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Всероссийский турнир по самбо пройдет в Благовещенске

Всероссийский турнир по самбо пройдет в Благовещенске
Фото: sambo-fias.org

В областном центре Приамурья 20 и 21 мая состоится Всероссийский турнир по самбо среди мужчин «Дружба». Это одно из крупных спортивных событий на Дальнем Востоке. Ежегодные соревнования посвящены памяти заслуженного тренера России, мастера спорта Николая Иванова.

Николай Иванов – один из основателей самбо на Дальнем Востоке.

В соревнованиях примут участие спортсмены старше 18 лет из Амурской области, Хабаровского и Приморского краёв, Якутии, Бурятии, Камчатки, Сахалина, Еврейской автономной области. Победители в весовых категориях поборются за право на присвоение звания мастера спорта.

Соревнования начнутся в субботу, 20 мая в 10:00 в спортивном комплексе Амурского госуниверситета.

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#вузы #спорт

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Комментарии
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  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    Сколько стоит билет, где купить?

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