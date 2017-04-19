На международной ярмарке в Хэйхэ покажут павлопосадские платки, шоколад и лекарственную косметику

19 мая в приграничном городе Хэйхэ начинает работу международная торгово-экономическая ярмарка. Мероприятие является партнерским для «АмурЭкспоФорума». Торжественная церемония открытия состоится 19 мая в 16 часов по пекинскому времени во Дворце дружбы Хэйхэ.

На сцену выйдут китайские и российские артисты. В Хэйхэ отправятся концертный оркестр Городского дома культуры, хореографический ансамбль «Конфетти», вокалисты образцового хора «Детство» ЦДШИ и другие.

20 мая в 8:30 откроются выставочные павильоны Международной торгово-экономической ярмарки в торговом центре на острове Большой Хэйхэ и на пешеходной улице. Здесь, помимо китайских экспонентов, свои товары представят 24 российских компании из Амурской области и Якутии. На прилавки выложат кондитерские изделия, ювелирные украшения, лекарственную косметику, товары для здорового питания, художественные произведения и другое. В отдельном павильоне китайским гостям предложат павлопосадские платки.

В деловой программе ярмарки примет участие российская делегация. В нее вошли представители официальных лиц, бизнес-кругов и общественных объединений. В общей сложности, границу пересекут более 100 человек. С китайской стороны также ожидается участие большой делегации представителей разных провинций Китая, заинтересованных в развитии экспортно-импортных отношений между двумя странами, инвестициях и туризме.

Китайские экспоненты прибудут в Благовещенск для участия в Амурской международной выставке 25 мая. 26 мая состоится открытие «АмурЭкспоФорума». Он расположится на территории Общественно-культурного центра. Выставка и деловые мероприятия в ОКЦ будут идти вплоть до 28 числа. В «АмурЭкспоФоруме» примут участие 123 российских и китайских компании, а также этнический индейский коллектив из Боливии.

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Нино Кохреидзе