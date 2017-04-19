Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 07:20 0

На международной ярмарке в Хэйхэ покажут павлопосадские платки, шоколад и лекарственную косметику

На международной ярмарке в Хэйхэ покажут павлопосадские платки, шоколад и лекарственную косметику

19 мая в приграничном городе Хэйхэ начинает работу международная торгово-экономическая ярмарка. Мероприятие является партнерским для «АмурЭкспоФорума». Торжественная церемония открытия состоится 19 мая в 16 часов по пекинскому времени во Дворце дружбы Хэйхэ.

На сцену выйдут китайские и российские артисты. В Хэйхэ отправятся концертный оркестр Городского дома культуры, хореографический ансамбль «Конфетти», вокалисты образцового хора «Детство» ЦДШИ и другие.

20 мая в 8:30 откроются выставочные павильоны Международной торгово-экономической ярмарки в торговом центре на острове Большой Хэйхэ и на пешеходной улице. Здесь, помимо китайских экспонентов, свои товары представят 24 российских компании из Амурской области и Якутии. На прилавки выложат кондитерские изделия, ювелирные украшения, лекарственную косметику, товары для здорового питания, художественные произведения и другое. В отдельном павильоне китайским гостям предложат павлопосадские платки.

В деловой программе ярмарки примет участие российская делегация. В нее вошли представители официальных лиц, бизнес-кругов и общественных объединений. В общей сложности, границу пересекут более 100 человек. С китайской стороны также ожидается участие большой делегации представителей разных провинций Китая, заинтересованных в развитии экспортно-импортных отношений между двумя странами, инвестициях и туризме.

Китайские экспоненты прибудут в Благовещенск для участия в Амурской международной выставке 25 мая. 26 мая состоится открытие «АмурЭкспоФорума». Он расположится на территории Общественно-культурного центра. Выставка и деловые мероприятия в ОКЦ будут идти вплоть до 28 числа. В «АмурЭкспоФоруме» примут участие 123 российских и китайских компании, а также этнический индейский коллектив из Боливии.

Просмотров всего: 326

#жизнь #Китай #культура #туризм #финансы #экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

«Дикий ангел» Наталия Орейро отмечает юбилей
Общество 1

Парад пионеров: история Приамурья
Культура

Амурский рэп-исполнитель получил Гран-при международного фестиваля
Власть 7

Ипотеку на новостройки в 7 % пообещали дальневосточникам