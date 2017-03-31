АТБ дал рекомендации бизнесу и частникам

Сохранение денег и их приумножение – вопрос, который пытаются решить для себя многие люди. У предпринимателей, особенно начинающих, возникают проблемы с кредитованием малого бизнеса. На два популярных вопроса банковскому специалисту ответил советник председателя правления, директор Азиатско-Тихоокеанского банка по розничному бизнесу Александр Парамонов.

Бизнес и кредиты

– Новые предприятия открываются каждый день, в большинстве своем, это, конечно же, предприятия малого бизнеса. Мне часто задают вопрос, какой кредит для развития малого бизнеса лучше всего взять. Отвечаю на него уже без запинки. Специально для малого бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском банке разработана линейка кредитных продуктов «Микро-лайт». Чем эти кредиты особенны. Ну, во-первых, рассматриваются они в максимально короткие сроки, максимум до трех рабочих дней. Во-вторых, пакет документов – минимальный. В-третьих, к каждому клиенту банк подходит индивидуально. Кредиты оформляются на физическое лицо, являющееся владельцем бизнеса и, как правило, выдаются наличными. Комиссии по кредиту отсутствуют, а система скидок по процентным ставкам, возможность досрочного погашения и удобные сроки кредитования (от 3 месяцев до 10 лет) являются несомненными преимуществами продукта.

Что входит в эту линейку:

1. Кредит «Микро-лайт». Предоставляется на любые цели. Сумма до 5 миллионов рублей на срок от 13 месяцев до 5 лет.

2. Кредит «Микро-лайт Авто». Предоставляется для покупки автомобиля. Сумма до 3 миллионов рублей. Срок от 3 месяцев до 5 лет.

3. Кредит «Микро-лайт Бизнес ипотека». Его можно использовать для покупки либо строительства объекта недвижимости. Если же вы закладываете коммерческую недвижимость, то сумма кредита может достигать 10 миллионов рублей. Срок – от 13 месяцев до 10 лет.

Как приумножить

– Второй вопрос, с которым ко мне не реже обращаются, это как правильно разместить свободные средства, и, главное, что делать, если сумма, которую требуется разместить, больше, чем гарантирует государство по страховке? В этом случае я советую присмотреться к таким инвестиционным вкладам банка АТБ, сохранность которых гарантируют крупнейшие независимые страховые компании страны. Это не только даст вам гарантию высокой доходности ваших сбережений, но и надежно защитит финансы. Наиболее популярные вклады Азиатско-Тихоокеанского банка – «Управляй», «Накопи», «Сохрани», «Будущее», «Универсальный», «Инвестиционный» и сезонный «Вклад Катюша». Нашим клиентам мы всегда предлагаем наиболее привлекательные условия, именно поэтому миллионы клиентов на протяжении более чем 25 лет доверяют Азиатско-Тихоокеанскому банку.

Что же касается физических лиц, то и здесь есть ряд интересных кредитов:

– «ПРОСТО 15» – суммы предлагаются небольшие, максимум на год, но позволят быстро решить самые насущные вопросы: оплатить отдых или лечение, купить бытовую технику и др. Ставка по кредиту невысокая, условия и скорость рассмотрения заявки простые. Чтобы его взять, не обязательно заходить в отделение, можно все оформить на сайте.

– «СДЕЛАЙ 9» – кредит рассчитан на более крупные запросы клиентов.

– «Доступный плюс» – в этом кредите объединены преимущества как кредита, так и кредитной карты: его пользователи могут снимать деньги в банкомате или оплачивать покупки в магазинах безналом, при этом платить нужно только за сумму, которой действительно воспользовались и только за то время, в течение которого средства отсутствовали на счете.

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#жизнь #финансы #экономика

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Анастасия Болотина