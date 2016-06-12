Оркестр Amur Jazz Band выступит в Хэйхэ

На мероприятиях экономического форума в Хэйхэ выступит амурский оркестр Amur Jazz Band. Артисты уже выехали в Китай, чтобы сыграть совместно с народным симфоническим оркестром округа Хэйхэ.

Совместный оркестр даст два больших концерта в Китае. Наши музыканты разучили произведения, которые им предоставили китайские коллеги. Это народная китайская песня «Жасмин», патриотическая «Я люблю тебя, Китай» и композиция под названием «Вести из Пекина на заставу».

«Это международный уровень, между Китаем и Россией, между нашими городами. Мы узнаем, каков уровень музыкантов Поднебесной», – отметил художественный руководитель оркестра Amur Jazz Band Анатолий Хопатько.

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Александр Авдеев