МЧС: вода уходит из подтопленных мест Верхнеблаговещенского

В четверг вечером, 18 мая, вода пошла на убыль в селе Верхнеблаговещенское, угроза дальнейшего затопления миновала, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области.

Как сообщалось ранее, территорию села начало топить днем 18 мая. Вначале разросся маленький ручей, затем вода хлынула на дорогу, заливая земельные участки. В воде оказались огороды и постройки. Находившиеся на месте люди пытались огородить свои участки от воды, отсыпая территорию песком. Вода подобралась и к жилым домам, зашла на территорию участка, где содержатся животные фонда «Горячие сердца».

На место происшествия выезжали оперативные группы ГО ЧС Благовещенска, ГУ МЧС России по Амурской области, администрации областной столицы. Ими было установлено, что произошло подтопление пяти садовых участков, два из которых заброшены, остальные используются. В настоящее время вода прекратила движение и пошла на убыль. Причиной случившегося стали талые воды.

В результате подтопления никто не пострадал, погибших нет.

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#происшествия

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Александр Авдеев