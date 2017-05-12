В Благовещенске легковушку отбросило в дерево после ДТП

Фото: ИА «Сканер»

В четверг вечером, 18 мая, в Благовещенске столкнулись легковой автомобиль и кроссовер. В результате легковушку отбросило в дерево. Об этом сообщает корреспондент ИА «Сканер».

Авария случилась на перекрестке улиц Пионерская и Пролетарская. Автомобиль Nissan Tiida следовал по главной дороге по Пролетарской от Шевченко в сторону 50 лет Октября. По второстепенной Пионерской со стороны центра города в направлении Тенистой в это время ехала Honda CR-V. На перекрестке Honda не пропустила Nissan, произошло жесткое столкновение, и Tiida отбросило в дерево.

В настоящее время участников ДТП осматривают прибывшие на место медики. По предварительной информации, серьезных травм никто из них не получил.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Александр Авдеев