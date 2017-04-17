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сегодня, 20:10 0

Вандалы повредили памятники на кладбище Константиновки

Вандалы повредили памятники на кладбище Константиновки

Неизвестные вандалы повредили памятники, установленные на кладбище амурского села Константиновка. Часть из них поломали, часть – изрисовали краской.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» амурчанин Сергей Косилов, пострадало множество могил. «Налет» на кладбище произошел 16 или 17 мая. На месте происшествия работала полиция.

«Это как волна какая-то пошла по Амурской области, после Родительского дня. То ли это какое-то движение, то ли молодежь беснуется. Какую цель они преследуют, непонятно», – отметил Сергей Владимирович.

Ранее, как сообщало Амур.инфо, похожие случаи произошли на кладбищах Свободного и села Березовка Ивановского района.

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#происшествия

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