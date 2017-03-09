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Благовещенский детсад получил в подарок рябину, сирень и «левкои»

Благовещенский детсад получил в подарок рябину, сирень и «левкои»

В Благовещенске плодопитомник «Биопарк» подарил детскому саду № 32 рябину, сирень и цветы «левкои» – за победу в городском конкурсе «Цветами улыбается Земля».

Воспитанники 32-го детсада были самыми активными участниками и представили 40 рисунков о природе. Всего же в конкурсе о себе заявили более 250-ти дошколят.

Подаренные саженцы сразу же посадили. Воспитатели отметили, что рябины и левкои у них никогда не росли. «Биопарк» провел конкурс рисунка впервые – при содействии студентки АмГУ Александры Бородиной.

«Дети – это цветы нашей жизни, подрастающее поколение. Они – как деревья – сначала маленькие, потом вырастают большими. Поэтому мы решили организовать этот конкурс», – отметил директор ООО «Благовещенский питомник» Денис Сикерин.

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#дети #конкурсы

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Комментарии
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  • Валерьянка

    Валерьянка
    1 час назад

    Разве плодоносящие растения можно садить в детсадах?

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