В Благовещенске начали устанавливать палатки «АмурЭкспоФорума»

Международная выставка товаров и услуг «АмурЭкспоФорум» начнется в Хэйхэ уже в субботу, 20 мая, а в Благовещенске – через неделю. Заявки на участие подали более 120 компаний. Подготовка к мероприятию завершается. Так, на площади возле Общественно-культурного центра уже устанавливают выставочные палатки.

Уже совсем скоро здесь презентуют мясо, рыбу, мед, хлебобулочные изделия и другие продукты. Здесь же посетители выставки смогут их продегустировать. Для удобства на площади Общественно-культурного центра установят специальные указатели, чтобы люди без труда нашли нужное им направление. Участники займут палатки и выставят свои экспозиции в соответствии с темами – «ТехЭкспо», «СтройЭкспо», «ПродЭкспо», «ТурЭкспо» и «БизнесЭкспо». В этом году будет и одно новое направление.

«В связи с годом экологии у нас есть новое направление – "ЭкоЭкспо". На третьем этаже будут соответствующие стенды, на улице также экспоненты, посвященные этой теме. Я думаю, это будет интересно», – сказала исполнительный директор «АмурЭкспоФорума-2017» Ксения Ковалева.

Интересно зрителям будет не только снаружи, но и внутри. В здании ОКЦ почти полсотни участников тоже выставят свои экспозиции. Всего на «АмурЭкспоФоруме» презентуют товары и услуги 123 участника из Владивостока, Хабаровска, Якутии, впервые из Санкт-Петербурга и других городов. Первые мероприятия начнутся уже в субботу на соседнем берегу.

«Завтра выезжает большой десант предпринимателей, почти сто человек в Хэйхэ, мы 2-3 дня работаем на нескольких площадках. У нас форумы по туризму, в сфере окружающей среды, презентации проектов, переговоры и так далее», – поделилась заместитель министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Екатерина Киреева.

В Благовещенске торжественное открытие форума пройдет 26 мая. У амурчан будет три дня, чтобы увидеть все многообразие товаров и услуг.

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#строительство #торговля

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Александр Авдеев