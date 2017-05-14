Приамурье посетил Генеральный консул КНР

Амурскую область посетил Генеральный консул КНР в городе Хабаровске Го Чжицзюнь. Данный визит в Приамурье стал первым после его вступления в должность 1 июля 2016 года.

Делегация Генерального консульства приехала в Благовещенск для участия в мероприятиях в рамках российской части Международного слета молодежи «Мир, где нет чужих». Слет проводится в седьмой раз и в этом году посвящен 10-летию образования института Конфуция в Благовещенском педагогическом университете. В предыдущих шести слетах участие приняли более 2500 молодых людей из Дальневосточного федерального округа и Северо-Востока Китая.

В рамках визита состоялась протокольная встреча министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области Сергея Дмитриенко с делегацией Генерального консульства. Стороны обсудили вопросы развития двусторонних связей между Амурской областью и приграничными провинциями КНР по различным направлениям сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, создания объектов трансграничной транспортной инфраструктуры, культуры, туризма, спорта.

Во время пребывания в Благовещенске делегация также встретилась с представителем МИД России в областной столице Сергеем Линником, сообщает пресс-служба областного правительства.

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Александр Авдеев