Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:29 0

Завитинский район получил 18 миллионов рублей на дороги

Завитинский район получил 18 миллионов рублей на дороги
Фото: 1tulatv.ru

18 миллионов рублей было выделено Завитинскому району Приамурья в виде субсидии областным минтрансстроем на дорожно-ремонтные мероприятия. Средства предоставили в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014-2020 годы».

Деньги будут направлены на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в городских округах и сельских поселениях. Помощь в составлении сметной документации окажет ГКУ «Амурупрадор». Это же учреждение проверит, насколько качественно выполнят работы, сообщает пресс-служба амурского минтрансстроя.

«В этом году мы запланировали ремонт водоотведения в Завитинске. У нас большая проблема с водоотведением по городу, из-за обильных дождей в последнее время у нас идет подтопление, 11 миллионов предоставленной субсидии будет потрачено как раз на эти мероприятия. На встрече жителей Завитинского района с губернатором Амурской области были высказаны претензии по состоянию дорожного покрытия в городе Завитинске. В этом году заасфальтируем подъездную дорогу к детскому саду № 1, дороги к детскому саду соответствующей нормативным требованиям не было. Еще один участок дороги мы заасфальтируем около детского сада № 5 и детской поликлиники. Эти мероприятия нам жизненно необходимы, все они были согласованы с общественностью, с советом ветеранов, ГИБДД, все общественные организации участвовали в этом выборе», – говорит глава Завитинского района Сергей Линевич.

«Ежегодно муниципальным образованиям области предоставляется субсидия на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них. В 2017 году объем субсидий составляет 950 миллионов рублей», – отметил министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

Просмотров всего: 110

#транспорт #финансы

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

В Благовещенске легковушку отбросило в дерево после ДТП
Происшествия 1

Грузовик, утонувший в Приамурье зимой вместе с водителем, наконец подняли со дна
Происшествия 1

Начальницу почтового отделения в Приамурье подозревают в присвоении 100 тысяч рублей

сегодня, 17:35
Общество

На севере Приамурья на трассу вышли трое медведей (видео)