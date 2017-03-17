Завитинский район получил 18 миллионов рублей на дороги

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18 миллионов рублей было выделено Завитинскому району Приамурья в виде субсидии областным минтрансстроем на дорожно-ремонтные мероприятия. Средства предоставили в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014-2020 годы».

Деньги будут направлены на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в городских округах и сельских поселениях. Помощь в составлении сметной документации окажет ГКУ «Амурупрадор». Это же учреждение проверит, насколько качественно выполнят работы, сообщает пресс-служба амурского минтрансстроя.

«В этом году мы запланировали ремонт водоотведения в Завитинске. У нас большая проблема с водоотведением по городу, из-за обильных дождей в последнее время у нас идет подтопление, 11 миллионов предоставленной субсидии будет потрачено как раз на эти мероприятия. На встрече жителей Завитинского района с губернатором Амурской области были высказаны претензии по состоянию дорожного покрытия в городе Завитинске. В этом году заасфальтируем подъездную дорогу к детскому саду № 1, дороги к детскому саду соответствующей нормативным требованиям не было. Еще один участок дороги мы заасфальтируем около детского сада № 5 и детской поликлиники. Эти мероприятия нам жизненно необходимы, все они были согласованы с общественностью, с советом ветеранов, ГИБДД, все общественные организации участвовали в этом выборе», – говорит глава Завитинского района Сергей Линевич.

«Ежегодно муниципальным образованиям области предоставляется субсидия на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них. В 2017 году объем субсидий составляет 950 миллионов рублей», – отметил министр транспорта и строительства Амурской области Андрей Тягло.

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#транспорт #финансы

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Александр Авдеев