В Благовещенске открылась выставка иллюстраций к книге амурского журналиста

В Благовещенске презентовали выставку рисунков-иллюстраций к книге журналиста и краеведа Валентины Кобзарь. Издание сборника, в который вошли 33 истории о любви и амурской столице, еще в проекте, но представители городской библиотечной системы и управления культуры предложили автору провести конкурс на лучшие оформление и иллюстрацию к сказкам.

С марта принимали работы от профессиональных художников, студентов и даже 12-летнего подростка из Шимановска. Всего на выставке, которая состоялась в рамках третьего писательско-издательского форума «Столичные издания 21 века», в художественной школе Благовещенска представлено 60 работ.

«Над сюжетными работами я в последнее время не работаю, я больше пейзажист. Но что-то новое было для меня, опыт какой-то. Сказки Валентины Петровны – они все про женщин, мне так кажется», – сказала художница Анна Максименко.

Почти все художники проиллюстрировали одни и те же сказки: «Русалка», «Домовой», «Кольцо», «Газетка». Эти истории Валентина Кобзарь написала в 90-е годы, некоторые публиковались в областных газетах и альманахе «Приамурье» за 1997 год. Сейчас «Сказки для взрослых» можно почитать на сайте Проза.ру.

«Это 90-е годы – тогда "Сказки для взрослых" нормально звучали, не для детей. Вот сейчас подтекст какой-то можно найти. Но его там нет точно! Это сказки 6+, не 18+», – отметила член Союза журналистов России, краевед Валентина Кобзарь.

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#жизнь

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Екатерина PL