В областном центре Приамурья обсудили события 1917 года

В Амурском краеведческом музее поговорили о событиях 1917 года. А именно о том, как повлияла революция на жизнь страны и Дальнего Востока, в частности. Мероприятие организовало Амурское отделение Российского исторического общества совместно с музеем и педагогическим университетом.

В зале собрались историки, краеведы, преподаватели, специалисты музеев и архивов, а также представители органов власти и местного самоуправления, общественных объединений.

На встрече говорили о роли личности в революции, о взаимодействии революции и религии, обсуждали политические партии и объединения, уделили внимание Дальнему Востоку, а также современным подходам и методам изучения истории.

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#жизнь #история

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Екатерина PL