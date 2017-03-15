Начальницу почтового отделения в Приамурье подозревают в присвоении 100 тысяч рублей

Начальника отделения почтовой связи в Константиновском районе Приамурья подозревают в присвоении денежных средств. По версии следствия, женщина незаконно разжилась более чем 100 тысячами рублей.

55-летняя амурчанка возглавляет отделение почтовой связи филиала ФГУП «Почта России» в селе Нижняя Полтавка. Как сообщает СУ СКР по Амурской области, она в период с ноября 2015 года по июль 2016 года присвоила вверенные ей средства в размере около 115 тысяч рублей. Размер причиненного ущерба установили при проведении экономической экспертизы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения). Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, расследование продолжается.

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Александр Авдеев