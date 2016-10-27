Каждую корову Сергеевки дважды проверят на бруцеллез

Специалисты амурского управления ветеринарии и племенного животноводства дважды обследуют каждую корову в селе Сергеевка на бруцеллез. Такое решение приняли после вспышки заболевания в одном из хозяйств. После этого проведут вакцинацию всего скота.

Всего в Сергеевке содержится более 150 коров. Бруцеллез был выявлен в хозяйстве, где содержатся 37 голов крупного рогатого скота молочного направления. В хозяйстве введен карантин и действует пропускной режим. Заболевшие отделены от остального поголовья, полученное молоко обеззараживается и используется только внутри хозяйства под контролем ветеринаров. Проверку проводят специалисты управления. Кроме того, КФХ ждет неплановая проверка совместно с прокуратурой области. Угрозы распространения бруцеллеза сейчас нет.

«Специалисты управления провели в Сергеевке сход граждан. Людям объяснили, какие мероприятия будут проведены в связи со вспышкой бруцеллеза, почему в селе временно запрещен несанкционированный выпас скота и зачем нужны повторные обследования каждого животного. Конечно, вопросов было очень много, но специалисты ответили на каждый, все подробно объяснили. У управления большой опыт борьбы с данным заболеванием, есть все необходимые средства», – отметил начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов.

В последний раз единичный случай заболеваемости бруцеллезом на территории Приамурья фиксировался в прошлом году. Распространение заболевания удалось предотвратить, сообщает пресс-служба управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области.

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#Амурская осень #животные #сельское хозяйство

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Нино Кохреидзе