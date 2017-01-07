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В Благовещенске один человек принял обет трезвости

В кафедральном соборе Благовещенска 18 мая принимали обет трезвости. Там прошло праздничное богослужение в честь иконы «Неупиваемая чаша». Люди молились об освобождении от алкоголизма, наркомании и других пагубных пристрастий. На службу пришли больше 30 человек, обет трезвости принял один человек.

«Долго я пил, был во мраке, я наслаждался страстями, курил. Это наслаждение, когда ты пришел к Богу, не в том фанатичном смысле, когда говорят, что он с утра до вечера бегает молится. Нет, я живу обычной жизнью. Нашел путь к спасению», – поделился благовещенец Анатолий Прозоров.

«Я пил, сильно пил, да и не только пил. Все вместе там. Я никогда не думал, чтобы я в алтарь и с батюшкой. Еще одевать эту одежу, мне дико было. Ну я хотел одно время, но не делал. Но надо – все-таки Господь», – сказал житель села Козьмодемьяновка Тамбовского района Евгений Журавлев.

«Мой сын, который здесь присутствует, около 20 лет был заблудшей овцой, за которого мы молились. Если бы не наши молитвы, особенно матери, если бы он сам не ходил в церковь, он стоял уже одной ногой в могиле», – рассказала благовещенка Валентина Кишинская.

Практически каждый третий человек, который приходит на исповедь, столкнулся с проблемой алкоголизма или наркомании. Чаще всего за поддержкой приходят матери, рассказал священник Александр Донесенко, проводивший богослужение. В Зее служитель церкви возглавляет общество трезвости и здорового образа жизни. Люди пытаются с помощью веры побороть пагубные привычки.

«При работе с людьми зависимыми мы делаем акцент на духовности, потому что все эти проблемы и беды по большому счету от душевной опустошенности. Когда человек начинает чаще ходить в храм Божий, задумываться о смысле вере, своей жизни, то результат не замедлит быть», – отметил настоятель храма Святителя Николая из города Зея Александр Донесенко.

Просмотров всего: 388

#религия

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    одну пагубную привычку вытесняют другой

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Счастье то какое!

    За это надо выпить.

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    2 часа назад

    а причащаться как он теперь будет?

    что то попы не продумали этот момент )

  • Asom

    Asom
    2 часа назад

    Молодец!

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Херой

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Asom

    Молодец!



    То есть Иисус зря воду в вино превращал?



    Креста на тебе нет, христопродавец.



  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Еретики? Третий Рим ещё возьмёт своё. Клятвы и обеты ваши обернутся пеплом сердец ваших и опустошением. «Да воскреснет Бог» молим мы. И фарисейство ваше старозаветное. Старцы говорят уже. Не унять. По пустошам и кельям. Молва ходит промеж нас. Угодники Божие. Воск пчёлками собирается и копится до поры. И на ваши 10 свечей тьма свечей обернётся. Еретики?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    В добрый путь!

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    ВиталийН

    Еретики? Третий Рим ещё возьмёт своё. Клятвы и обеты ваши обернутся пеплом сердец ваших и опустошением. «Да воскреснет Бог» молим мы. И фарисейство ваше старозаветное. Старцы говорят уже. Не унять. По пустошам и кельям. Молва ходит промеж нас. Угодники Божие. Воск пчёлками собирается и копится до поры. И на ваши 10 свечей тьма свечей обернётся. Еретики?



    кто тебя выпустил?

  • Shift

    Shift
    48 минут назад

    а фото А.Донесенко нет？

  • vertex

    vertex
    34 минуты назад

    Крокодиловая сумочка

    а причащаться как он теперь будет?

    что то попы не продумали этот момент )



    Через Клязьму)))

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