В Благовещенске один человек принял обет трезвости

В кафедральном соборе Благовещенска 18 мая принимали обет трезвости. Там прошло праздничное богослужение в честь иконы «Неупиваемая чаша». Люди молились об освобождении от алкоголизма, наркомании и других пагубных пристрастий. На службу пришли больше 30 человек, обет трезвости принял один человек.

«Долго я пил, был во мраке, я наслаждался страстями, курил. Это наслаждение, когда ты пришел к Богу, не в том фанатичном смысле, когда говорят, что он с утра до вечера бегает молится. Нет, я живу обычной жизнью. Нашел путь к спасению», – поделился благовещенец Анатолий Прозоров.

«Я пил, сильно пил, да и не только пил. Все вместе там. Я никогда не думал, чтобы я в алтарь и с батюшкой. Еще одевать эту одежу, мне дико было. Ну я хотел одно время, но не делал. Но надо – все-таки Господь», – сказал житель села Козьмодемьяновка Тамбовского района Евгений Журавлев.

«Мой сын, который здесь присутствует, около 20 лет был заблудшей овцой, за которого мы молились. Если бы не наши молитвы, особенно матери, если бы он сам не ходил в церковь, он стоял уже одной ногой в могиле», – рассказала благовещенка Валентина Кишинская.

Практически каждый третий человек, который приходит на исповедь, столкнулся с проблемой алкоголизма или наркомании. Чаще всего за поддержкой приходят матери, рассказал священник Александр Донесенко, проводивший богослужение. В Зее служитель церкви возглавляет общество трезвости и здорового образа жизни. Люди пытаются с помощью веры побороть пагубные привычки.

«При работе с людьми зависимыми мы делаем акцент на духовности, потому что все эти проблемы и беды по большому счету от душевной опустошенности. Когда человек начинает чаще ходить в храм Божий, задумываться о смысле вере, своей жизни, то результат не замедлит быть», – отметил настоятель храма Святителя Николая из города Зея Александр Донесенко.

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#религия

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Екатерина PL