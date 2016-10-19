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Зейское море очищают от нефтепродуктов

Зейское море очищают от нефтепродуктов
Фото: water-rf.ru

Специалистам удалось снизить ущерб, нанесенный затонувшим судном Зейскому водохранилищу. Они сбросили в воду сорбенты и провели частичную утилизацию нефтепродуктов. В водохранилище попало отработанное масло со старого судна «Тарбаган», которое затонуло здесь 1 мая.

Взятые вскоре после затопления судна пробы воды показали превышение предельно допустимых норм содержания нефтепродуктов в 500 раз.

После этого сотрудники управления эксплуатации Зейского водохранилища сбросили в воду сорбенты, нейтрализующие нефтепродукты, и провели частичную утилизацию.

«Мы взяли повторные пробы поверхностной воды в месте, где затонуло судно, после проведенных работ. По результатам химического анализа, сейчас превышение предельно допустимых норм по нефтепродуктам зафиксировали в 10 раз. Такие показатели в воде в зоне затопления судна. В 500 метрах и в прибрежной зоне нефтепродуктов нет. Запаха на месте нет, пленки на воде тоже не наблюдается. На следующей неделе вообще ничего не останется», – сообщил директор управления эксплуатации Зейского водохранилища Николай Константинов.

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#митинги #МЧС #происшествия

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