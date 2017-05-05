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В Верхнеблаговещенском топит дачные участки и жилые дома (фото, видео)

В Верхнеблаговещенском топит дачные участки и жилые дома (фото, видео)

Жители села Верхнеблаговещенское и владельцы дачных участков пытаются отстоять свои земли и постройки – территорию села днем 18 мая начало топить. Вначале пошел маленький ручей, он разросся, и вода хлынула на дорогу, заливая земельные участки.

В воде моментально оказались огороды и постройки. Находящиеся на месте люди пытаются огородить свои участки от воды, отсыпая территорию песком. Вода подобралась и к жилым домам, а также зашла на территорию участка, где содержатся животные фонда «Горячие сердца».

«Некоторые будки залило водой, пришлось быстро пересаживать собак. Животные напугались, конечно. Но мы быстро согнали воду с участка, все огородили, сейчас к нам вода уже не идет, а вот другие участки, что пониже, их продолжает топить», – рассказала волонтер фонда помощи животным.

По словам людей, топит участки вода Благовещенской ТЭЦ. Но там эту информацию опровергли. «Это не от нас идет вода. У нас, во-первых, там и труб с водой нет, только золопровод, ведущий к золоотвалу. Во-вторых, у нас все гидравлические испытания на прошлой неделе закончились, никакие работы не ведутся сейчас», – сообщили в пресс-службе Благовещенской ТЭЦ.

В амурском управлении МЧС сообщили, что в ЕДДС уже поступили звонки от местных жителей. На место выехала оперативная группа управления ГО и ЧС города Благовещенска.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Шарлотта

    Шарлотта
    23 минуты назад

    вы чтоли в будущем живете? сегодня так-то пока еще 18 мая....

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