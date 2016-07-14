Суд отказался переводить Александра Мигулю в колонию-поселение

Благовещенский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства о переводе экс-мэра Александра Мигули из исправительной колонии общего режима в колонию-поселение. Александра Мигулю нельзя назвать положительным заключенным. Об этом сообщается на сайте суда.

По закону перевод в колонию-поселение возможен для заключенных, характеризующихся положительно. По мнению суда, Мигуля к таким заключенным не относится. Так, экс-чиновник за время отбывания наказания не имел поощрений, а также хранил сотовый телефон, что запрещено.

Мигуля продолжит отбывать наказание в колонии общего режима № 8, расположенной в районе пятой стройки. Туда его доставили из СИЗО в конце апреля.

Как сообщало Амур.инфо, 12 августа 2016 года Александра Мигулю приговорили к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Бывшего мэра осудили по части 2 статьи 286 «Превышение полномочий», пункту «б» части 2 статьи 285.1 «Расходование бюджетных средств должностным лицом» и части 2 статьи 285 «Использование служебных полномочий вопреки интересам службы». 15 февраля 2017 года срок заключения был снижен до 7 лет.

Адвокаты бывшего мэра собирались обращаться в Европейский суд по правам человека и суд кассационной инстанции.

В начале мая в соцсетях появилась фотография, на которой запечатлен Александр Мигуля в компании троих осужденных – Андрея Налетова, Павла Зимина и еще одного человека, дело которого публично не освещалось. Улыбающихся мужчин сфотографировали в исправительной колонии № 8.

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Александр Авдеев