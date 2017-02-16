Злоумышленник вымогал у жены Шумахера 900 тысяч евро, грозя расправиться с её сыном

Фото: F1News

Вымогатель требовал у супруги легендарного гонщика Михаэля Шумахера Коринны 900 тысяч евро. В случае неподчинения злоумышленник угрожал женщине расправиться с их сыном. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Bild.

Первое электронное письмо пришло на адрес Коринны Шумахер в феврале прошлого года. «Если мы не получим деньги до 31 марта 2016 года, ваш ребёнок попадет в аварию. Так или иначе, в “Формуле-4” происходит немало несчастных случаев», – говорилось в послании. К тому времени сын Шумахеров, Мик, уже принимал участие в гонках «Формулы-4».

Ещё одно письмо с угрозами и требованием денег преступник отправил Эриху Сиксту – крупнейшему акционеру и гендиректору компании по прокату автомобилей Sixt.

Коринна Шумахер сразу же обратилась в правоохранителям, которые довольно скоро вычислили преступника – он оставил в сообщении электронной почты номер банковского счёта.

В суде 25-летний мужчина признался в содеянном, однако дать внятное объяснение причины своего поступка он не смог.

В декабре 2016 года СМИ сообщили, что родные и близкие Михаэля Шумахера за три года потратили на его лечение 16 миллионов евро. Чтобы покрыть расходы, семья легенды «Формулы-1» продала дом в Норвегии и личный самолёт спортсмена

Михаэль Шумахер получил серьёзные повреждения в декабре 2013 года, катаясь на лыжах во французском Мерибеле. Более полугода он находился в коме. Сегодня 47-летний пилот уже не прикован к постели и может, например, сидеть в кресле. Он узнаёт родственников, но не говорит, поскольку мышцы его лица атрофировались.

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Алексей Воскобойников