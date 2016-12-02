На севере Приамурья на трассу вышли трое медведей (видео)

Жители Приамурья делятся друг с другом через WhatsApp видео про медведей. На кадрах, сделанных на севере области, – трое косолапых, которые вышли на автомобильную трассу, не боясь машин.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», видео снято на автодороге, ведущей из Тынды в аэропорт «Тында», расположенный в 18 километрах севернее города. На кадрах две особи стоят на проезжей части, еще один медведь находится на обочине. Съемка ведется из автомобиля. Через некоторое время все трое косолапых скрываются в лесу.

В охотуправлении Амурской области рассказали, что им о данном факте пока ничего не известно, служащие управления о встрече людей с медведями на автомобильной дороге не сообщали.

«Эта трасса проходит не по городу, а по лесу. А лес является средой обитания диких животных. Так что вполне допустимо, что зверь вышел на трассу», – отметили в ведомстве.

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Александр Авдеев