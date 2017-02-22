В Белогорске разрисуют котельную

Фото: MySLO.ru

Конкурс граффити организуют в Белогорске ко Дню города. Одной из площадок для конкурсантов станет ограждение территории теплоснабжающего объекта в центральной части города. Руководство Горэнерго поддержало инициативу молодежи и представит для творчества ограждение котельной «Районная».

«Накануне ограждение окрасили. Под граффити основа уже есть. Поскольку на нем периодически появляются, скажем так, самовольные рисунки, решили, что будет лучше, если на ограждении появятся рисунки граффитистов, посвященные Дню города. Лучший получит специальный приз», – сказал директор Горэнерго Виталий Бардаш.

В конце декабря 2016 года в Белогорске уже устраивали подобный конкурс. Художники внесли тематическую атмосферу в благотворительный фестиваль по сбору средств для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России Сергея Солнечникова, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Просмотров всего: 117

#Белогорск #конкурсы

распечатать

Екатерина PL