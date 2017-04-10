В Шимановском районе браконьерам пришлось заплатить 300 тысяч рублей за убитых косуль

Фото: tverigrad.ru

Жители Шимановского района незаконно охотились на косуль. Браконьеры убили пять животных, но добровольно возместить ущерб, нанесенный природе, отказались. Управлению по охране животного мира и ООПТ пришлось обратиться с соответствующим иском в суд. Свою вину браконьеры также не признали.

Двоих жителей Шимановского района служащие управления остановили на дороге рядом с охотоугодьями. В автомобиле УАЗ при досмотре обнаружили оружие и пять разделанных туш косули. При этом документов, дающих право вести охоту, у граждан не оказалось, а сезон охоты на копытных был закрыт. В отношении нарушителей составили протоколы об административном правонарушении.

На суде браконьеры полностью отрицали свою вину, несколько раз оспаривали вынесенные не в их пользу решения. По версии нарушителей, они поехали вовсе не на охоту, а на рыбалку. Собак с собой взяли для охраны, поскольку дверь машины сломана и не закрывается. А мешки с мясом косули случайно нашли у дороги и решили взять с собой на корм собакам.

Суды, однако, эти доводы во внимание не приняли и оставили без изменения первоначальное решение – один из браконьеров на год лишен права охоты, второму пришлось выплатить штраф.

«Добровольно возмещать ущерб, нанесенный природе, браконьеры не торопились. За пять незаконно отстрелянных косуль им нужно выплатить 300 тысяч рублей – по 60 тысяч за каждую особь. В связи с этим управление по охране животного мира и ООПТ обратилось с иском в суд. Суд Шимановского района с доводами управления согласился, иск был принят к производству», – пояснил заместитель начальника отдела охраны животного мира и ООПТ Николай Степанов.

Просмотров всего: 301

#природа #происшествия

распечатать

Екатерина PL