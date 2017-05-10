Благовещенцев возмутило кощунственное использование георгиевской ленты в одном из баров

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Горожанку Ольгу возмутило кощунственное, по ее мнению, использование георгиевской ленты одним из пивных баров города. Ее применили для того, чтобы входная дверь в заведение не закрывалась.

Бар находится в областной столице на улице Калинина. Ольга рассказала, что фотографировала его 17 мая, однако символ победы подобным образом здесь используют уже неделю. Не стал исключением и сегодняшний день, 18 мая. Со слов Ольги, хозяйке бара несколько раз делали замечание, но та считает, что это исключительно ее дело.

«Для кого-то это символ, а для кого-то, видимо, просто тряпка или кусок веревки», – отметила Ольга. Сама благовещенка считает этот случай вопиющим.

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Александр Авдеев