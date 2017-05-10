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сегодня, 15:06 14

Благовещенцев возмутило кощунственное использование георгиевской ленты в одном из баров

Благовещенцев возмутило кощунственное использование георгиевской ленты в одном из баров

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница Благовещенска. Горожанку Ольгу возмутило кощунственное, по ее мнению, использование георгиевской ленты одним из пивных баров города. Ее применили для того, чтобы входная дверь в заведение не закрывалась.

Бар находится в областной столице на улице Калинина. Ольга рассказала, что фотографировала его 17 мая, однако символ победы подобным образом здесь используют уже неделю. Не стал исключением и сегодняшний день, 18 мая. Со слов Ольги, хозяйке бара несколько раз делали замечание, но та считает, что это исключительно ее дело.

«Для кого-то это символ, а для кого-то, видимо, просто тряпка или кусок веревки», – отметила Ольга. Сама благовещенка считает этот случай вопиющим.

Просмотров всего: 1667

#торговля

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • geka22

    geka22
    1 час назад

    Очевидная польза от ленточки

  • P.N.

    P.N.
    1 час назад

    Холявная реклама магазину

  • Тындеец

    Тындеец
    1 час назад

    Подам идею для особо чувствительных. Можно оскорбиться на вот этот буксировочный трос. Какие негодяи посмели его сделать в государственный триколор?

  • ay

    ay
    1 час назад

    В Благе есть ультра-патриоты которые объяснят хозяйке чем подвязывать дверь стоит, а чем нет? Ну и о чём тогда говорить?

  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    Правильно в заголовке. Кощунство это, оскорбительное отношение к тому, что глубоко чтится многими людьми. Глумление над тем, что дорого и свято для русских людей. А может там хохлы окопались в этом кафе. Это они на публику жгут и топчут Георгиевскую ленту.

  • Кощей

    Кощей
    1 час назад

    Кварц

    Правильно в заголовке. Кощунство это, оскорбительное отношение к тому, что глубоко чтится многими людьми. Глумление над тем, что дорого и свято для русских людей. А может там хохлы окопались в этом кафе. Это они на публику жгут и топчут Георгиевскую ленту.



    Тхех

    А кто эту геогивскую ленточку святой для русского народа назначил и давно ли?

    У меня никто не спрашивал так то

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Не ношу ленточку. Помню своих воевавших дедов.

  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Хохлы в городе

  • paravis

    paravis
    57 минут назад

    Срезать ленту с двери пробовали?

  • ксения23

    ксения23
    56 минут назад

    СПАСИБО ЗА РЕКЛАМУ!!!!

    А БАБУШКЕ ОЛЕ ГОЛОВУ ПОДЛЕЧИТЬ НЕ МЕШАЛО БЫ, ОТ БЕЗДЕЛЬЯ УЖЕ НЕ ЗНАЮТ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ, МОРАЛЬНЫЕ ТЕРРОРИСТКИ!!!

  • ксения23

    ксения23
    54 минуты назад

    ХОЗЯЙКА НАХОДИТСЯ В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ, ПОЭТОМУ ИНФОРМАЦИЯ В СТАТЬЕ ЛОЖНАЯ! ПРОВЕРЯЙТЕ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ВЫКЛАДЫВАЕТЕ!

  • maxcom

    maxcom
    42 минуты назад

    ксения23

    ТЕРРОРИСТКИ!!!



    Замените полосатую ленту на красную с молотами, пусть бабушка порадуется ;)

  • ксения23

    ксения23
    38 минут назад

    ВИСЕЛА ОБЫЧНАЯ ВЕРЕВКА ЕЕ ПОСТОЯННО ПОДЖИГАЛИ ИЛИ ОБРЫВАЛИ, РЕБЯТА КОТОРЫХ ПОПРОСИЛИ КУПИТЬ ВЕРЕВКУ ДОСТАЛИ ИЗ МАШИНЫ ЛЕНТУ И ПРИВЯЗАЛИ, НИКТО ХОТЬ НЕ ОБРЫВАЕТ...НИКОМУ НЕ МЕШАЕТ КРОМЕ МАРАЗМАТИКОВ

  • ay

    ay
    24 минуты назад

    Хамоватая продавщица в треде detected.

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