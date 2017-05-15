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Ради свежей травы для кроликов амурчанин выжег 100 гектаров

Ради свежей травы для кроликов амурчанин выжег 100 гектаров
Фото: informpskov.ru

В Свободненском районе амурчанин в пожароопасный сезон решил выжечь сухую траву, чтобы скорее выросла свежая. Она необходима для корма кроликов, пояснил свои действия разводчик. Выгорело около 100 гектаров.

Нарушителя задержали в ходе ежедневного патрулирования.

Инспекторы в условиях особого пожароопасного сезона работают во всех районах Приамурья. Сухая трава горела на землях сельскохозяйственного назначения в трех километрах от села Дмитриевки. Оказалось, виновник пожара – 51-летний житель города Свободного. Он решил выжечь сухую траву на поле для того, чтобы скорее выросла зеленая трава, которая необходима для питания его кроликам. Огонь успел пройти около 100 гектаров. С пожаром огнеборцы справились. Теперь мужчине предстоит заплатить штраф и затраты, понесенные на тушение.

Еще одного нарушителя задержали в Бурейском районе. Глава одного из местных крестьянско-фермерских хозяйств в районе села Родионовка выжигал стерню на поле. На месте инспекторы составили протокол об административном правонарушении.

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#МЧС #пожары #происшествия

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Комментарии
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  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    1 час назад

    Изначально в заголовке было что-то вроде "ради свежей травы амурчанин едва не устроил пал". Зашел прочитать новость, а в заголовке уже "выжег 100 гектаров". Быстро же огонь распространяется)

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