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Антимонопольщики начали борьбу с дорогими презервативами

Антимонопольщики начали борьбу с дорогими презервативами
Фото: inosmi.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приступила к подробному изучению рынка медицинских изделий, применяемых в качестве барьерных контрацептивов. Цель проверки – разработка механизмов по снижению стоимости этого товара, передаёт Rambler News Service.

«Мы начали этот анализ рынка, но любой анализ рынка имеет несколько серьёзных этапов. Первый этап предполагает предварительное описание географических и продуктовых границ, и сейчас внутри ФАС мы начали обсуждение», – пояснил начальник управления контроля соцсферы и торговли ведомства Тимофей Нижегородцев.

На следующем этапе, рассказал он, предстоит подтвердить предварительные выводы, а также установить производителей, поставщиков, объёмы поставок и определить занимаемые ими доли рынка. Переход ко второму этапу в ведомстве планируют осуществить не позднее июня этого года.

В конце прошлого месяца правительство России поручило Минздраву, Минпромторгу, Росздравнадзору и ФАС разработать механизмы снижения цен на медицинские изделия, применяемые в качестве барьерных контрацептивов. Данные мероприятия будут проводиться в рамках реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

Осенью прошлого года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отмечала, что в десяти регионах страны наблюдается критический уровень заболеваемости ВИЧ.

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#здоровье #торговля #цены

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