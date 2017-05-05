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В Магдагачинском районе ищут пропавшего грибника

В Магдагачинском районе ищут пропавшего грибника

В Магдагачинском районе разыскивают пропавшего без вести Владимира Александровича Доманова 1986 года рождения. 26 июня 2016 года мужчина ушел за грибами в 9 километрах от поселка Магдагачи и не вернулся.

Мужчина худощавого телосложения, рост 180 сантиметров, лицо овальное смуглое, волосы прямые темные с проседью, глаза карие, вторая группа крови, резус положительный. Из особых примет – на подбородке есть родинка размером 2-3 миллиметра, на переносице заметный шрам.

В день исчезновения был одет в резиновые сапоги зеленого цвета, кофту защитного цвета, куртку-энцефалитку, трико черного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (41653) 97-325, 97-227, 59-41-05 или 02, сообщает амурское управление МВД.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    А какие сейчас грибы ,да ещё в Магдагачи?

  • Бутява Бутявишна Йовович-Шер

    Бутява Бутявишна Йовович-Шер
    2 часа назад

    Питерский

    А какие сейчас грибы ,да ещё в Магдагачи?



    26 июня 2016 года мужчина ушел за грибами в 9 километрах от поселка Магдагачи и не вернулся

  • Желаю всем добра

    Желаю всем добра
    2 часа назад

    Чёрным по белому написано 2016 год.

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    1 час назад

    Я бы в этом районе без оружия и не решился идти в лес когда медведи к домам под ходят.

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