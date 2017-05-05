В Магдагачинском районе ищут пропавшего грибника

В Магдагачинском районе разыскивают пропавшего без вести Владимира Александровича Доманова 1986 года рождения. 26 июня 2016 года мужчина ушел за грибами в 9 километрах от поселка Магдагачи и не вернулся.

Мужчина худощавого телосложения, рост 180 сантиметров, лицо овальное смуглое, волосы прямые темные с проседью, глаза карие, вторая группа крови, резус положительный. Из особых примет – на подбородке есть родинка размером 2-3 миллиметра, на переносице заметный шрам.

В день исчезновения был одет в резиновые сапоги зеленого цвета, кофту защитного цвета, куртку-энцефалитку, трико черного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (41653) 97-325, 97-227, 59-41-05 или 02, сообщает амурское управление МВД.

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Екатерина PL