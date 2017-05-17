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сегодня, 13:58 0

В США родители выпускников подрались из-за мест в зале (видео)

В США родители выпускников подрались из-за мест в зале (видео)
Фото: youtube.com

В американском городе Арлингтон (штат Теннесси) родители двух выпускников устроили нешуточную потасовку, не поделив места в зале на праздничном мероприятии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеканал ABC News.

Словесный конфликт довольно скоро перерос в драку – ни одна из сторон не была готова уступить заветные места. Любопытно, что главными участниками потасовки стали мамы выпускников.

Верх в этой схватке не взял никто – сотрудники охраны оперативно среагировали, разняли участников конфликта и вывели из зала. Всё происходящее снял на видео один из гостей мероприятия, ролик с дракой появился на хостинге YouTube 17 мая.

Подчёркивается, что инцидент произошёл до начала праздника, поэтому на ход торжественной церемонии это никак не повлияло.

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#интернет #происшествия #США #школа

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