За коммунальные долги амурскую семью выселили из квартиры

Фото: moydom.media

Освободить жилплощадь из-за коммунальных долгов пришлось семье из Шимановска. За услуги они задолжали почти 160 тысяч рублей. По решению суда амурчанам пришлось освободить квартиру в центре города.

Долг шимановской семьи за коммунальные услуги составил 158,5 тысячи рублей, в том числе – около 9 тысяч за электроэнергию. В суд обратился комитет по управлению муниципальным имуществом и поставщики коммунальных услуг. На заседание суда должники так и не явились. В итоге суд решил выселить неплательщиков из муниципальной квартиры площадью в 47 квадратных метров в комнату общежития в 18 квадратов. Теперь из центра семье предстоит переехать на окраину.

На 1 апреля долг амурчан перед Дальневосточной энергетической компанией превысил 332 миллиона рублей. Рост с начала года составил 35 миллионов рублей, сообщает пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт».

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Нино Кохреидзе