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сегодня, 13:53 15

За коммунальные долги амурскую семью выселили из квартиры

За коммунальные долги амурскую семью выселили из квартиры
Фото: moydom.media

Освободить жилплощадь из-за коммунальных долгов пришлось семье из Шимановска. За услуги они задолжали почти 160 тысяч рублей. По решению суда амурчанам пришлось освободить квартиру в центре города.

Долг шимановской семьи за коммунальные услуги составил 158,5 тысячи рублей, в том числе – около 9 тысяч за электроэнергию. В суд обратился комитет по управлению муниципальным имуществом и поставщики коммунальных услуг. На заседание суда должники так и не явились. В итоге суд решил выселить неплательщиков из муниципальной квартиры площадью в 47 квадратных метров в комнату общежития в 18 квадратов. Теперь из центра семье предстоит переехать на окраину.

На 1 апреля долг амурчан перед Дальневосточной энергетической компанией превысил 332 миллиона рублей. Рост с начала года составил 35 миллионов рублей, сообщает пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт».

Просмотров всего: 1637

#жизнь #происшествия #финансы

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Комментарии
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  • Монстриха

    Монстриха
    3 часа назад

    сначала рожайте второго и берите еще ипотеку так денег на квартиру всеравно не хватит, потом мама в декрете (двое детей) , папа один кормит семью и платит ипотеку, потом долги и в конце отберут квартиру

  • Монстриха

    Монстриха
    3 часа назад

    второго чтоб мат.капитал получить на первоначальный взнос на ипотеку недописала сразу

  • maxcom

    maxcom
    2 часа назад

    Монстриха

    потом долги и в конце отберут квартиру



    Надо больше зарабатывать©

  • Внучка деда

    Внучка деда
    2 часа назад

    что-то мне подсказывает, что данная семья была не совсем благополучной

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    maxcom

    Монстриха

    потом долги и в конце отберут квартиру



    Надо больше зарабатывать©



    Куда уж больше?

    Итак не менее 17 тыр остаётся - не знают на что потратить! О_О

    По крайней мере, так думает наша "вертикаль власти".

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    2 часа назад

    Монстриха

    сначала рожайте второго и берите еще ипотеку так денег на квартиру всеравно не хватит, потом мама в декрете (двое детей) , папа один кормит семью и платит ипотеку, потом долги и в конце отберут квартиру



    а если выяснится что это маргиналы и хавали собак?

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    Поддержка государством семей в действии.

    Рожайте больше,

    но готовьте шалаш в Разливе, так на случай нехватки денег на жизнь.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Внучка деда

    что-то мне подсказывает, что данная семья была не совсем благополучной



    это что-то называется Капитан Очевидность



  • Монстриха

    Монстриха
    1 час назад

    большинство молодых семей выплачивают кредиты за жилье, и еще эти дорогие ком.услуги-а хочется деньжата на деток тратить на кружки и т.д., а вместо этого все коммунлка сжирает, обидно за область у которой столько ГЭС

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Монстриха

    большинство молодых семей выплачивают кредиты за жилье, и еще эти дорогие ком.услуги-а хочется деньжата на деток тратить на кружки и т.д., а вместо этого все коммунлка сжирает, обидно за область у которой столько ГЭС



    Эти ГЭС принадлежат рыжему чуваку . Тарифы не обсуждаются . Повышаются регулярно .

    Надо ещё тариф на воздух ввести .

    Разболтались тут .

  • Генрих VI

    Генрих VI
    1 час назад

    Ну, всё. Все кругом виноваты, кроме этого прохиндея, который отказывается оплачивать коммунальные услуги. Да его переселили-то только потому, что квартира муниципальная. А сколько собственников жилья (далеко не безбедных) не платят годами и не собираются этого делать.

  • maxcom

    maxcom
    1 час назад

    Генрих VI

    Все кругом виноваты, кроме этого прохиндея



    АИ, срочно объявите сбор средств для помощи попавшей в беду семье!

  • maxcom

    maxcom
    1 час назад

    Рудольф Шнапс

    Надо ещё тариф на воздух ввести .



    И на бездетность, да.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    maxcom

    Рудольф Шнапс

    Надо ещё тариф на воздух ввести .



    И на бездетность, да.



    "Замет те , не я это предложил " (с)

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    1 час назад

    Рудольф Шнапс

    maxcom

    Рудольф Шнапс

    Надо ещё тариф на воздух ввести .



    И на бездетность, да.



    "Замет те , не я это предложил " (с)



    ну..ты бы предложил налог на маложЁнство, скорее всего)

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