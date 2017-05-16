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Усилится ветер: прогноз погоды в Амурской области на 19 мая

Усилится ветер: прогноз погоды в Амурской области на 19 мая

В Амурской области 19 мая ожидается переменная облачность. По центральным и южным районам будет преимущественно без осадков. По северу местами пройдут слабые и умеренные дожди, по крайним северным районам – мокрый снег. Возможна гроза. Северо-западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду с порывами до 14-19 метров в секунду, на севере ветер наберет скорость 9-14 метров в секунду с порывами до 19-24 метров в секунду.

Температура по северу Приамурья составит 12…17 градусов тепла, местами в осадках будет около плюс 5 градусов. По южным и центральным районам термометры покажут 16…21 градус выше нуля.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, осадков не ожидается. Северо-западный ветер разгонится до 5-10 метров в секунду с порывами до 15-20 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметках 18…20 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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