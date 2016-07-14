Суд заставил Центр занятости выплатить безработной сироте около 100 тысяч рублей

Фото: odintsovo.info

Суд обязал Тындинский центр занятости выплатить сироте пособие по безработице за несколько месяцев. Теперь ведомство должно молодой женщине около 100 тысяч рублей.

После окончания образовательного учреждения молодая жительница Тынды обратилась за помощью в поиске работы в местный Центр занятости. По федеральному закону ей должны были на полгода назначить пособие по безработице в размере средней зарплаты по области. Но выплату не назначили.

Тындинский прокурор через суд потребовал от Центра занятости провести перерасчет и выплатить девушке деньги. Суд с требованием согласился.

Сейчас Центр занятости производит расчёт полагающейся к выплате суммы. Она составит около 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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Нино Кохреидзе