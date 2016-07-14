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сегодня, 13:18 10

Суд заставил Центр занятости выплатить безработной сироте около 100 тысяч рублей

Суд заставил Центр занятости выплатить безработной сироте около 100 тысяч рублей
Фото: odintsovo.info

Суд обязал Тындинский центр занятости выплатить сироте пособие по безработице за несколько месяцев. Теперь ведомство должно молодой женщине около 100 тысяч рублей.

После окончания образовательного учреждения молодая жительница Тынды обратилась за помощью в поиске работы в местный Центр занятости. По федеральному закону ей должны были на полгода назначить пособие по безработице в размере средней зарплаты по области. Но выплату не назначили.

Тындинский прокурор через суд потребовал от Центра занятости провести перерасчет и выплатить девушке деньги. Суд с требованием согласился.

Сейчас Центр занятости производит расчёт полагающейся к выплате суммы. Она составит около 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#происшествия #суды #финансы

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    100 000 делим на 36 700 (средняя зарплата по Амурской области) = даже трех месяцев не отгуляла.

  • 55

    55
    2 часа назад

    Вот эти деньги и надо было с чинуш Тындинского центра занятости содрать, а не бюджета, чтобы научились соблюдать законы.

  • Морской человек

    Морской человек
    37 минут назад

    Что за образовательное учреждение? Физик-ядерщик специальность? Добавьте информативности в сообщение.

    А то получается не новость, а сайт "ОБС".

  • Пальмочка

    Пальмочка
    26 минут назад

    55

    Вот эти деньги и надо было с чинуш Тындинского центра занятости содрать, а не бюджета, чтобы научились соблюдать законы.



    А какая разница, хоть тогда бы сироте назначили это пособие, хоть сейчас, все равно плата из бюджета.



  • Генрих VI

    Генрих VI
    20 минут назад

    А картинка с монетками периода СССР - это с подтекстом?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    9 минут назад

    т.е. она от училась на халяву , и поимела "бюджет" - вот это законность , аплодисменты !

  • vertex

    vertex
    6 минут назад

    DimonS100 000 делим на 36 700 (средняя зарплата по Амурской области) = даже трех месяцев не отгуляла.


    Копейки, какие - то. Про среднюю зарплату верю, если Амурстат насочинял.

    Правда в ЦЗ Благовещенска вакансии и зарплаты совсем другие, есть даже зарплата 7600 и меньше, а также вахта за 30 рублей (то есть по 15 тыр на месяц, так как месяц через месяц), ну и все прелести остальные.

  • vertex

    vertex
    5 минут назад

    Рудольф Шнапс

    т.е. она от училась на халяву , и поимела "бюджет" - вот это законность , аплодисменты !



    Может она на платном училась))), тогда ее поимел чей - то бюджет.

  • vertex

    vertex
    3 минуты назад

    Генрих VI

    А картинка с монетками периода СССР - это с подтекстом?



    Такое Вас устроит?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    3 минуты назад

    vertex

    Рудольф Шнапс

    т.е. она от училась на халяву , и поимела "бюджет" - вот это законность , аплодисменты !



    Может она на платном училась))), тогда ее поимел чей - то бюджет.



    Виталя )) сиротка НЕ МОЖЕТ НА ПЛАТНОМ , ОНА ЖЕ СИРОТКА !!!

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