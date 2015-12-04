Наш долг реализовать замыслы Тихомирова: известные амурчане выражают соболезнования в связи со смертью художника

Фото Игоря Павлова

Народный художник России Александр Тихомиров умер 17 мая. Прощание с почетным гражданином города пройдет в кафедральном соборе Благовещенска 19 мая. В связи со смертью известного амурчанина свои соболезнования родным и близким выразили известные амурчане.

Александр Тихомиров был известен не только в России, но и за рубежом. Его картины есть в частных коллекциях ценителей искусства по всему миру. Александр Евгеньевич открыл в живописи новое направление «Оконопись».

Александр Тихомиров – народный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии художеств, член творческого Союза художников России, председатель правления АРОО «Творческий союз художников России», вице-президент Академии художеств мира «Новая Эра», профессор БГПУ, почетный гражданин города Благовещенска. Он – кавалер ордена Дружбы, обладатель ордена Русской Православной Церкви «Преподобного Андрея Рублева III степени», кавалер ордена «Благотворение» III степени.

Губернатор Амурской области Александр Козлов: «Выражаю искренние соболезнования родным и близким народного художника России Александра Евгеньевича Тихомирова. Безвременно ушел из жизни человек, своим творчеством олицетворявший гордость и славу Приамурья. Это огромная, невосполнимая утрата для всех нас.

Александр Евгеньевич был гениальным Мастером, высочайшим профессионалом в живописи. Он умел ценить настоящую дружбу, всегда стремился оказать поддержку молодым талантам.

Как художник он создавал произведения искусства, близкие и понятные тем, для кого величие России – не просто слова. В его образах можно увидеть глубокую духовность, внутреннюю свободу и благородство. Эти работы – наше национальное достояние, которое амурчане будут бережно хранить, как и память об их авторе – отзывчивом, добром, обаятельном и невероятно талантливом человеке. Скорблю вместе с вами».

Мэр города Благовещенска Валентина Калита: «От имени администрации города Благовещенска и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Александра Тихомирова.

Ушел из жизни талантливейший человек, народный художник Российской Федерации, почетный гражданин Благовещенска. Для всех нас это большая утрата.

Значительную часть своей жизни Александр Евгеньевич провел в нашем городе и был неотъемлемой частью культурной жизни Благовещенска. Здесь он создавал свои шедевры, здесь занимался творчеством, которое получило признание не только в России, но и далеко за ее пределами. Он – автор нескольких мозаичных панно, украсивших благовещенские здания. Его работы в уникальной, созданной им технике оконописи хранятся в коллекциях по всему миру.

Александр Евгеньевич навсегда останется в нашей памяти как талантливый художник, удивительный и разносторонний человек. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах».

Министр культуры и архивного дела Амурской области Ольга Юркова: «Страшная и неожиданная новость о смерти художника Александра Тихомирова потрясла всех нас. Первая мысль была о том, что это, наверное, какая-то ошибка и Александр Евгеньевич жив.

Конечно, это утрата, огромная утрата для Амурской области. Ушел из жизни добрейшей души человек, вклад которого в культуру неоценим. Именно поэтому его труд оценен многократно, именно поэтому он – почетный гражданин города Благовещенска, именно поэтому он – признанный народный художник Российской Федерации».

Директор Амурского областного краеведческого музея Елена Пастухова: «Невозможно смириться и невозможно поверить в реальность происходящего. Еще совсем недавно мы встречались на 95-летии Нины Релиной. Это было хорошее настроение, это был праздник, это было внутреннее спокойствие. Я понимала, что вокруг Александра Евгеньевича бурлит жизнь. Мы с ним говорили о создании картинной галереи и обсуждали концепцию картинной галереи… Но вчера все рухнуло...

Вокруг него все крутилось: и художественная жизнь союза, и жизнь творческой интеллигенции. Сейчас наш долг – продолжить и реализовать все замыслы Александра Евгеньевича...»

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#ЖЗЛ #жизнь #культура

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Нино Кохреидзе