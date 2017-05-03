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18мая
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сегодня, 12:00 1

В Благовещенске 18 мая перекрыты улицы Артиллерийская, Ленина и Горького

В областном центре Приамурья продолжается восстановление элементов благоустройства, поврежденных зимой в ходе проведения аварийно-восстановительных работ. В связи с этим 18 мая с 08:00 до 21:00 будет ограничено движение транспорта по половине проезжей части улицы Артиллерийской между Зейской и Ленина и между Октябрьской и Красноармейской.

Также в связи с аварийно-восстановительными работами на тепловой магистрали до 19 мая перекрыта половина проезжей части улицы Ленина между Шевченко и переулком Святителя Иннокентия и улица Горького между Калинина и Комсомольской.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на участке улицы Амурской между Мухина и Артиллерийской специалисты Благовещенской ТЭЦ с 19 мая по 29 июня будут реконструировать магистрали с полным перекрытием участка.

А с 23 мая по 6 июня года будет перекрыт участок по улице Загородной между Зейской и Амурской для восстановления объектов благоустройства в связи с реконструкцией коллектора, сообщает мэрия города.

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#ЖКХ #транспорт

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