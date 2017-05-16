В Охотском море загорелся траулер «Капитан Чернов»

Фото: deita.ru

В Охотском море горит траулер «Капитан Чернов». 27 членов экипажа в срочном порядке эвакуированы на находившееся рядом судно «Реал». По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, передаёт ИА «Дейта».

Источник огня пока не найден, причина возгорания неизвестна. По словам очевидцев, наблюдается сильное задымление.

«На борту судна в момент возгорания находилось 27 членов экипажа, большинство из них пересажены на находившийся рядом траулер “Реал”. На борту "Капитана Чернова” остаются пять человек во главе с капитаном, которые пытаются потушить пожар своими силами. Им также помогают моряки с соседних судов», – сообщил РИА Новости начальник Петропавловск-Камчатского морского спасательного подцентра Артур Рец.

На помощь экипажу «Капитана Чернова» направлено спасательное судно «Суворовец», однако путь до места займёт не менее двух дней. Терпящий бедствие траулер построен в 1993 году. Порт приписки судна – Владивосток. Во владивостокской компании «Дальрыбпром», которой принадлежит траулер, комментировать ситуацию отказались.

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Алексей Воскобойников